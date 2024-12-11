В Кремле рассказали о стадии переговоров с Сирией

Песков: Россия поддерживает связь с властями Сирии
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Россия в контакте с новыми властями Сирии, заявил Песков Фото:

Невозможно не поддерживать связь с теми, кто сейчас осуществляет контроль в Сирии, так как там находятся российские военные. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока еще прошло немного времени, мы не можем не контактировать с теми, кто сейчас контролирует ситуацию в Сирии, потому что там находятся наши военные», — заявил Песков. При этом он добавил, что не может привести точные данные о количестве российских военных в Сирии.

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Невозможно не поддерживать связь с теми, кто сейчас осуществляет контроль в Сирии, так как там находятся российские военные. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока еще прошло немного времени, мы не можем не контактировать с теми, кто сейчас контролирует ситуацию в Сирии, потому что там находятся наши военные», — заявил Песков. При этом он добавил, что не может привести точные данные о количестве российских военных в Сирии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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