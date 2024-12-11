В Кремле рассказали о стадии переговоров с Сирией

Невозможно не поддерживать связь с теми, кто сейчас осуществляет контроль в Сирии, так как там находятся российские военные. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока еще прошло немного времени, мы не можем не контактировать с теми, кто сейчас контролирует ситуацию в Сирии, потому что там находятся наши военные», — заявил Песков. При этом он добавил, что не может привести точные данные о количестве российских военных в Сирии.
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