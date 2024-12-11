В Кремле рассказали о стадии переговоров с Сирией

Песков: Россия поддерживает связь с властями Сирии

11 декабря 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Россия в контакте с новыми властями Сирии, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Невозможно не поддерживать связь с теми, кто сейчас осуществляет контроль в Сирии, так как там находятся российские военные. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока еще прошло немного времени, мы не можем не контактировать с теми, кто сейчас контролирует ситуацию в Сирии, потому что там находятся наши военные», — заявил Песков. При этом он добавил, что не может привести точные данные о количестве российских военных в Сирии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Невозможно не поддерживать связь с теми, кто сейчас осуществляет контроль в Сирии, так как там находятся российские военные. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока еще прошло немного времени, мы не можем не контактировать с теми, кто сейчас контролирует ситуацию в Сирии, потому что там находятся наши военные», — заявил Песков. При этом он добавил, что не может привести точные данные о количестве российских военных в Сирии.