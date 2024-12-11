Пенсионерка из Магнитогорска, которой отрезало ноги трамваем, умерла в больнице

Травмы после наезда трамвая оказались несовместимы с жизнью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионерка из Магнитогорска (Челябинская область), потерявшая обе ноги после наезда трамвая, скончалась в больнице. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

«Несмотря на усилия врачей, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью», — сообщает издание «Верстов.Инфо». Женщина скончалась в медучреждении спустя несколько недель после случившегося.

Инцидент произошел 21 ноября в районе дома № 107 по проспекту Карла Маркса. Пенсионерка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель же не заметил ее и совершил наезд. По данным очевидцев, колеса трамвая отрезали пешеходу ноги.

При выяснении обстоятельств аварии было установлено, что женщина-водитель имеет стаж 24 года, ни разу не привлекалась за нарушение ПДД. Теперь в ее отношении возбуждено уголовное дело.