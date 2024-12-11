Пенсионерка из Магнитогорска, которой отрезало ноги трамваем, умерла в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обзор гостевого маршрута к приезду Путина. Челябинск, трамвайные пути, улица цвиллинга
Травмы после наезда трамвая оказались несовместимы с жизнью Фото:

Пенсионерка из Магнитогорска (Челябинская область), потерявшая обе ноги после наезда трамвая, скончалась в больнице. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

«Несмотря на усилия врачей, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью», — сообщает издание «Верстов.Инфо». Женщина скончалась в медучреждении спустя несколько недель после случившегося.

Новость по теме
В Магнитогорске трамваем отрезало ноги пешеходу. Фото, видео

Инцидент произошел 21 ноября в районе дома № 107 по проспекту Карла Маркса. Пенсионерка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель же не заметил ее и совершил наезд. По данным очевидцев, колеса трамвая отрезали пешеходу ноги.

При выяснении обстоятельств аварии было установлено, что женщина-водитель имеет стаж 24 года, ни разу не привлекалась за нарушение ПДД. Теперь в ее отношении возбуждено уголовное дело.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пенсионерка из Магнитогорска (Челябинская область), потерявшая обе ноги после наезда трамвая, скончалась в больнице. Травмы оказались несовместимы с жизнью. «Несмотря на усилия врачей, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью», — сообщает издание «Верстов.Инфо». Женщина скончалась в медучреждении спустя несколько недель после случившегося. Инцидент произошел 21 ноября в районе дома № 107 по проспекту Карла Маркса. Пенсионерка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель же не заметил ее и совершил наезд. По данным очевидцев, колеса трамвая отрезали пешеходу ноги. При выяснении обстоятельств аварии было установлено, что женщина-водитель имеет стаж 24 года, ни разу не привлекалась за нарушение ПДД. Теперь в ее отношении возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...