Песков высмеял попытки Байдена поссориться с Россией в последний месяц президентства

Песков: Байден хочет оставить напряженность в отношениях с Россией

11 декабря 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Администрация Байдена продолжит эскалацию конфликта, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Администрация президента США Джо Байдена в декабре—январе попытается оставить тяжелое наследие в виде эскалации напряженности в отношениях с Россией. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Многие прогнозируют, что администрация Байдена попытается оставить тяжелое наследство в плане эскалации напряженности в отношениях с Россией», — заявил Песков. Он добавил, что, очевидно, действующая администрация будет продолжать действовать в этом направлении, чтобы оставить определенное наследство. При этом он добавил, что остальным сторонам политического процесса только предстоит увидеть, как именно это произойдет. Администрация Байдена рассматривает возможность введения новых санкций против экспорта российской нефти. Детали ограничений еще прорабатываются, но команда Байдена обдумывает меры на фоне снижения цен на нефть и потенциальной угрозы того, что избранный президент США Дональд Трамп может попытаться вынудить Украину заключить соглашение с Россией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация президента США Джо Байдена в декабре—январе попытается оставить тяжелое наследие в виде эскалации напряженности в отношениях с Россией. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Многие прогнозируют, что администрация Байдена попытается оставить тяжелое наследство в плане эскалации напряженности в отношениях с Россией», — заявил Песков. Он добавил, что, очевидно, действующая администрация будет продолжать действовать в этом направлении, чтобы оставить определенное наследство. При этом он добавил, что остальным сторонам политического процесса только предстоит увидеть, как именно это произойдет. Администрация Байдена рассматривает возможность введения новых санкций против экспорта российской нефти. Детали ограничений еще прорабатываются, но команда Байдена обдумывает меры на фоне снижения цен на нефть и потенциальной угрозы того, что избранный президент США Дональд Трамп может попытаться вынудить Украину заключить соглашение с Россией.