Экс-зампрокурора Челябинской области Тиунова выселяют из служебной квартиры

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Прокуратура. Прием в честь Дня прокуратуры. Челябинск, тиунов вячеслав
Вячеслава Тиунова просят освободить жилплощадь Фото:

Бывшего заместителя прокурора Челябинской области Вячеслава Тиунова через суд просят освободить служебную квартиру. Соответствующий иск рассматривается в Центральном райсуде Челябинска.

«Категория дела: о выселении (независимо от принадлежности жилфонда) из жилого помещения, занимаемого по договору специализированного найма (служебного помещения, общежития и др). Истец: прокурор Челябинской области, ответчик: Тиунов Вячеслав Геннадьевич», — говорится в карточке дела.

Судя по базе суда, на 11 декабря по делу назначено собеседование. Материалы готовят к судебному разбирательству. URA.RU готово предоставить точку зрения Тиунова по данному делу.

Тиунов работал в Челябинской области с 2019 года. Все это время он, судя по всему, проживал в служебной квартире, из-за которой сейчас и развернулся спор. В декабре 2023 года зампрокурора вышел в отставку. По данным URA.RU, после он некоторое время работал в структуре ЮГК, принадлежащей вице-спикеру челябинского ЗСО миллиардеру Константину Струкову. Но надолго на новом месте работы не задержался.

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Бывшего заместителя прокурора Челябинской области Вячеслава Тиунова через суд просят освободить служебную квартиру. Соответствующий иск рассматривается в Центральном райсуде Челябинска. «Категория дела: о выселении (независимо от принадлежности жилфонда) из жилого помещения, занимаемого по договору специализированного найма (служебного помещения, общежития и др). Истец: прокурор Челябинской области, ответчик: Тиунов Вячеслав Геннадьевич», — говорится в карточке дела. Судя по базе суда, на 11 декабря по делу назначено собеседование. Материалы готовят к судебному разбирательству. URA.RU готово предоставить точку зрения Тиунова по данному делу. Тиунов работал в Челябинской области с 2019 года. Все это время он, судя по всему, проживал в служебной квартире, из-за которой сейчас и развернулся спор. В декабре 2023 года зампрокурора вышел в отставку. По данным URA.RU, после он некоторое время работал в структуре ЮГК, принадлежащей вице-спикеру челябинского ЗСО миллиардеру Константину Струкову. Но надолго на новом месте работы не задержался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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