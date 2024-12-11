Экс-зампрокурора Челябинской области Тиунова выселяют из служебной квартиры

Вячеслава Тиунова просят освободить жилплощадь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего заместителя прокурора Челябинской области Вячеслава Тиунова через суд просят освободить служебную квартиру. Соответствующий иск рассматривается в Центральном райсуде Челябинска.

«Категория дела: о выселении (независимо от принадлежности жилфонда) из жилого помещения, занимаемого по договору специализированного найма (служебного помещения, общежития и др). Истец: прокурор Челябинской области, ответчик: Тиунов Вячеслав Геннадьевич», — говорится в карточке дела.

Судя по базе суда, на 11 декабря по делу назначено собеседование. Материалы готовят к судебному разбирательству. URA.RU готово предоставить точку зрения Тиунова по данному делу.

Тиунов работал в Челябинской области с 2019 года. Все это время он, судя по всему, проживал в служебной квартире, из-за которой сейчас и развернулся спор. В декабре 2023 года зампрокурора вышел в отставку. По данным URA.RU, после он некоторое время работал в структуре ЮГК, принадлежащей вице-спикеру челябинского ЗСО миллиардеру Константину Струкову. Но надолго на новом месте работы не задержался.