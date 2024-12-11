Песков ответил на вопрос URA.RU об ударах Израиля по Сирии

Песков: удары Израиля не способствуют стабилизации обстановки в Сирии
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет скорейшей стабилизации обстановки в Сирии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет скорейшей стабилизации обстановки в Сирии Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Действия Израиля в Сирии не ведут к стабилизации обстановки в республике. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU об ударах ВВС Израиля и продвижению ЦАХАЛ по сирийской территории.

«Безусловно, нанесение ударов, действия в районе Голанских высот, в районе буферной зоны вряд ли способствуют стабилизации обстановки в и так дестабилизированной Сирии. Это однозначно можно сказать», — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, Россия хотела бы видеть скорейшую стабилизацию обстановки в Сирии. Как отметил Песков, это поможет выйти на перспективы перевода ситуации в законное русло.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что одобрил удары ВВС по стратегическим военным объектам, оставленным сирийской армией в результете последних событий, чтобы они не попали в руки джихадистов. Нетаньяху также выразил уверенность, что Голанские высоты навсегда останутся «неотъемлемой частью» Израиля. В ответ на это глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что действия израильской армии угрожают будущему Сирии.

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Действия Израиля в Сирии не ведут к стабилизации обстановки в республике. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU об ударах ВВС Израиля и продвижению ЦАХАЛ по сирийской территории. «Безусловно, нанесение ударов, действия в районе Голанских высот, в районе буферной зоны вряд ли способствуют стабилизации обстановки в и так дестабилизированной Сирии. Это однозначно можно сказать», — заявил Песков. По словам пресс-секретаря президента, Россия хотела бы видеть скорейшую стабилизацию обстановки в Сирии. Как отметил Песков, это поможет выйти на перспективы перевода ситуации в законное русло. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что одобрил удары ВВС по стратегическим военным объектам, оставленным сирийской армией в результете последних событий, чтобы они не попали в руки джихадистов. Нетаньяху также выразил уверенность, что Голанские высоты навсегда останутся «неотъемлемой частью» Израиля. В ответ на это глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что действия израильской армии угрожают будущему Сирии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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