Песков ответил на вопрос URA.RU об ударах Израиля по Сирии

Действия Израиля в Сирии не ведут к стабилизации обстановки в республике. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU об ударах ВВС Израиля и продвижению ЦАХАЛ по сирийской территории.
«Безусловно, нанесение ударов, действия в районе Голанских высот, в районе буферной зоны вряд ли способствуют стабилизации обстановки в и так дестабилизированной Сирии. Это однозначно можно сказать», — заявил Песков.
По словам пресс-секретаря президента, Россия хотела бы видеть скорейшую стабилизацию обстановки в Сирии. Как отметил Песков, это поможет выйти на перспективы перевода ситуации в законное русло.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что одобрил удары ВВС по стратегическим военным объектам, оставленным сирийской армией в результете последних событий, чтобы они не попали в руки джихадистов. Нетаньяху также выразил уверенность, что Голанские высоты навсегда останутся «неотъемлемой частью» Израиля. В ответ на это глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что действия израильской армии угрожают будущему Сирии.
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