Соглашение по сдерживанию цен на куриные яйца перезаключат в Челябинской области

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Ночное пасхальное богослужение. Екатеринбург , пасхальные яйца
Челябинская область находится на третьем месте в России по производству куриного яйца Фото:

Власти региона перезаключат соглашение с птицефабриками по сдерживанию цен на куриные яйца. Об этом 11 декабря заявил губернатор Алексей Текслер во время прямой линии, передает корреспондент URA.RU с места события.

«Наша крупнейшая птицефабрика в январе взяла на себя добровольное обязательство по сдерживанию цен на яйцо. В течение года соглашение действовало, теперь надо вновь попросить производителей [сдерживать цены на куриные яйца]», — сказал Текслер, комментируя вопрос о растущей цене на указанный продукт.

Челябинская область находится на третьем месте в России по производству куриного яйца. Решить задачу высокой стоимости можно внутри региона, добавил Текслер. «Скоро около миллиарда яиц будет производить только одна птицефабрика региона», — пояснил губернатор.

Текслер 11 декабря провел прямую линию с жителями региона. URA.RU вел онлайн-трансляцию, где собрано главное с прошедшего события. Текслер также ответил на вопрос корреспондента URA.RU о том, какие меры приняты после затоплений в паводок.

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Власти региона перезаключат соглашение с птицефабриками по сдерживанию цен на куриные яйца. Об этом 11 декабря заявил губернатор Алексей Текслер во время прямой линии, передает корреспондент URA.RU с места события. «Наша крупнейшая птицефабрика в январе взяла на себя добровольное обязательство по сдерживанию цен на яйцо. В течение года соглашение действовало, теперь надо вновь попросить производителей [сдерживать цены на куриные яйца]», — сказал Текслер, комментируя вопрос о растущей цене на указанный продукт. Челябинская область находится на третьем месте в России по производству куриного яйца. Решить задачу высокой стоимости можно внутри региона, добавил Текслер. «Скоро около миллиарда яиц будет производить только одна птицефабрика региона», — пояснил губернатор. Текслер 11 декабря провел прямую линию с жителями региона. URA.RU вел онлайн-трансляцию, где собрано главное с прошедшего события. Текслер также ответил на вопрос корреспондента URA.RU о том, какие меры приняты после затоплений в паводок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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