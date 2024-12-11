Соглашение по сдерживанию цен на куриные яйца перезаключат в Челябинской области

Челябинская область находится на третьем месте в России по производству куриного яйца Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти региона перезаключат соглашение с птицефабриками по сдерживанию цен на куриные яйца. Об этом 11 декабря заявил губернатор Алексей Текслер во время прямой линии, передает корреспондент URA.RU с места события.

«Наша крупнейшая птицефабрика в январе взяла на себя добровольное обязательство по сдерживанию цен на яйцо. В течение года соглашение действовало, теперь надо вновь попросить производителей [сдерживать цены на куриные яйца]», — сказал Текслер, комментируя вопрос о растущей цене на указанный продукт.

Челябинская область находится на третьем месте в России по производству куриного яйца. Решить задачу высокой стоимости можно внутри региона, добавил Текслер. «Скоро около миллиарда яиц будет производить только одна птицефабрика региона», — пояснил губернатор.

Текслер 11 декабря провел прямую линию с жителями региона. URA.RU вел онлайн-трансляцию, где собрано главное с прошедшего события. Текслер также ответил на вопрос корреспондента URA.RU о том, какие меры приняты после затоплений в паводок.