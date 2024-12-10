В Ханты-Мансийске определили самые подешевевшие квартиры

В Ханты-Мансийске больше всего в середине осени подешевели двухкомнатные квартиры. За месяц жилье упало в цене более чем на полпроцента, сообщили риелторы компании «Этажи».
«Удельная цена двухкомнатных квартир составила 119 511 рублей за квадратный метр, став меньше на 0,56%», — следует из исследования агентов по недвижимости. «Однушки» в окружной столице подешевели на 0,48%. «Квадрат» такого жилья стоит в городе почти 133 тысячи рублей.
Меньше всего осенью в Ханты-Мансийске упали в цене трехкомнатные квартиры, в которых квадратный стал стоить примерно 112 тысяч, став меньше лишь на 0,18%. Тем временем, стоимость жилья большой площади и вовсе не изменилась. «Цена за квадратный метр многокомнатных квартир — 105 301 рублей», — сообщают аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре прогнозируют падение спроса на первичное жилье в начале 2025 года. Тенденцию связывают с исчезновением с рынка ряда инструментов для кредитования.
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