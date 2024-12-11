Вся Абхазия осталась без электричества

11 декабря 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

В Абхазии Ингурская ГЭС приостановила свою работу (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В настоящий момент республика Абхазия полностью осталась без света и электричества. Это произошло после того, как Ингурская гидроэлектростанция остановила работу из-за сбоя в работе. Об этом сообщают журналисты. «Вся Абхазия осталась без электричества», — передает РИА Новости, ссылаясь на «Черноморэнерго». Отмечается, что произошел сбой в работе на Ингурской ГЭС. Это произошло из-за низкого уровня воды, который не позволяет функционировать станции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В настоящий момент республика Абхазия полностью осталась без света и электричества. Это произошло после того, как Ингурская гидроэлектростанция остановила работу из-за сбоя в работе. Об этом сообщают журналисты. «Вся Абхазия осталась без электричества», — передает РИА Новости, ссылаясь на «Черноморэнерго». Отмечается, что произошел сбой в работе на Ингурской ГЭС. Это произошло из-за низкого уровня воды, который не позволяет функционировать станции.