Вся Абхазия осталась без электричества

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Повседневная жизнь. Пермь, камская гэс, камгэс, гидроэлектростанция, росгидро
В Абхазии Ингурская ГЭС приостановила свою работу (архивное фото) Фото:

В настоящий момент республика Абхазия полностью осталась без света и электричества. Это произошло после того, как Ингурская гидроэлектростанция остановила работу из-за сбоя в работе. Об этом сообщают журналисты.

«Вся Абхазия осталась без электричества», — передает РИА Новости, ссылаясь на «Черноморэнерго». Отмечается, что произошел сбой в работе на Ингурской ГЭС. Это произошло из-за низкого уровня воды, который не позволяет функционировать станции.

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В настоящий момент республика Абхазия полностью осталась без света и электричества. Это произошло после того, как Ингурская гидроэлектростанция остановила работу из-за сбоя в работе. Об этом сообщают журналисты. «Вся Абхазия осталась без электричества», — передает РИА Новости, ссылаясь на «Черноморэнерго». Отмечается, что произошел сбой в работе на Ингурской ГЭС. Это произошло из-за низкого уровня воды, который не позволяет функционировать станции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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