Депутат челябинского ЗСО Тарасова отметила социальный курс работы Текслера

Челябинский губернатор Алексей Текслер в ходе прямой линии с жителями региона продемонстрировал социальную направленность работы всех ведомств. Об этом сообщила зампредседателя комитета ЗСО по социальной политике Елена Тарасова.
«Одним из первых вопросов, с которого буквально началась прямая линия губернатора, — это Карабашская больница. То, что Алексей Леонидович еще раз сегодня сделал акцент на том, что все работы должны проводиться в установленные сроки и в соответствии с законодательством, дает уверенность, что так и будет», — отметила Тарасова.
Депутат ЗСО уточнила, что не раз лично была в этой больнице и поддерживает контакт с главврачом, так как процесс ремонта оказался сложным и длительным из-за нехватки добросовестных подрядчиков. Тарасова отметила, что проблема постепенно решается.
Прямая линия с губернатором Челябинской области состоялась 11 декабря. Глава региона в течение трех часов развернуто отвечал на вопросы жителей и журналистов. Главные заявления Текслера читайте в материале URA.RU.
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