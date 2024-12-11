Депутат челябинского ЗСО Тарасова отметила социальный курс работы Текслера

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Прямая линия с Текслером. Челябинск
На прямой линии Текслер продемонстрировал прекрасную осведомленность во всех вопросах Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер в ходе прямой линии с жителями региона продемонстрировал социальную направленность работы всех ведомств. Об этом сообщила зампредседателя комитета ЗСО по социальной политике Елена Тарасова.

«Одним из первых вопросов, с которого буквально началась прямая линия губернатора, — это Карабашская больница. То, что Алексей Леонидович еще раз сегодня сделал акцент на том, что все работы должны проводиться в установленные сроки и в соответствии с законодательством, дает уверенность, что так и будет», — отметила Тарасова.

Депутат ЗСО уточнила, что не раз лично была в этой больнице и поддерживает контакт с главврачом, так как процесс ремонта оказался сложным и длительным из-за нехватки добросовестных подрядчиков. Тарасова отметила, что проблема постепенно решается.

Прямая линия с губернатором Челябинской области состоялась 11 декабря. Глава региона в течение трех часов развернуто отвечал на вопросы жителей и журналистов. Главные заявления Текслера читайте в материале URA.RU.

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Челябинский губернатор Алексей Текслер в ходе прямой линии с жителями региона продемонстрировал социальную направленность работы всех ведомств. Об этом сообщила зампредседателя комитета ЗСО по социальной политике Елена Тарасова. «Одним из первых вопросов, с которого буквально началась прямая линия губернатора, — это Карабашская больница. То, что Алексей Леонидович еще раз сегодня сделал акцент на том, что все работы должны проводиться в установленные сроки и в соответствии с законодательством, дает уверенность, что так и будет», — отметила Тарасова. Депутат ЗСО уточнила, что не раз лично была в этой больнице и поддерживает контакт с главврачом, так как процесс ремонта оказался сложным и длительным из-за нехватки добросовестных подрядчиков. Тарасова отметила, что проблема постепенно решается. Прямая линия с губернатором Челябинской области состоялась 11 декабря. Глава региона в течение трех часов развернуто отвечал на вопросы жителей и журналистов. Главные заявления Текслера читайте в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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