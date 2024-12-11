Депутат челябинского ЗСО Тарасова отметила социальный курс работы Текслера

На прямой линии Текслер продемонстрировал прекрасную осведомленность во всех вопросах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер в ходе прямой линии с жителями региона продемонстрировал социальную направленность работы всех ведомств. Об этом сообщила зампредседателя комитета ЗСО по социальной политике Елена Тарасова.

«Одним из первых вопросов, с которого буквально началась прямая линия губернатора, — это Карабашская больница. То, что Алексей Леонидович еще раз сегодня сделал акцент на том, что все работы должны проводиться в установленные сроки и в соответствии с законодательством, дает уверенность, что так и будет», — отметила Тарасова.

Депутат ЗСО уточнила, что не раз лично была в этой больнице и поддерживает контакт с главврачом, так как процесс ремонта оказался сложным и длительным из-за нехватки добросовестных подрядчиков. Тарасова отметила, что проблема постепенно решается.

Прямая линия с губернатором Челябинской области состоялась 11 декабря. Глава региона в течение трех часов развернуто отвечал на вопросы жителей и журналистов. Главные заявления Текслера читайте в материале URA.RU.