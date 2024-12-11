Главные заявления, которые сделал челябинский губернатор Текслер в прямом эфире

Челябинский губернатор Текслер ответил на все вопросы в течение трех часов

11 декабря 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Алексей текслер сделал ряд заявлений на прямой линии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 11 декабря в ходе трехчасовой прямой линии ответил на вопросы жителей Региона. Ключевые заявления главы региона читайте в материале URA.RU. Территорию Челябинска расширят Текслер предложил присоединить территорию поселка Западный в Сосновском районе к Челябинску, где расположены микрорайоны Вишневая горка, Привилегия, Белый хутор и другие. Это позволит усилить работу по развитию инфраструктуры. «Мое мнение, назрел вопрос о присоединении Западного и еще нескольких крупных микрорайонов к Челябинску. В первую очередь для того, чтобы они были синхронизированы с развитием города. Жители и так себя воспринимают горожанами, челябинцами», — заявил Текслер. Цены на куриные яйца будут сдерживаться Власти региона перезаключат соглашение с птицефабриками по сдерживанию цен на куриные яйца. Решить задачу высокой стоимости можно внутри региона. «Наша крупнейшая птицефабрика в январе взяла на себя добровольное обязательство по сдерживанию цен на яйцо. В течение года соглашение действовало, теперь надо вновь попросить производителей [сдерживать цены на куриные яйца]», — сказал Текслер. В бассейне «Электрометаллург» проведут капремонт Старейший плавательный бассейн «Электрометаллург» по улице Российской в Челябинске, актив национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), передали в собственность области. Здесь за год запланирован капитальный ремонт. Вопросы задавали жители региона и журналисты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В области откроют аналог проекта «Время героев» Региональная программа, аналогичная проекту «Время героев», появится в Челябинской области. Это программа по подготовке кадров по специальному обучению участников СВО, направленная на подготовку кадров для государственной службы и «формирование новой элиты» РФ. «Такую программу героев организуем в Челябинской области для ребят, которые готовы после военной службы пойти на гражданскую. Будем организовывать социальный лифт этим ребятам. Уверен, что они принесут много пользы в родном регионе», — сказал Текслер. В городах региона откроют памятники участникам СВО Памятники и стелы, посвященные участникам специальной военной операции, должны быть в каждом районном центре и городе Челябинской области. В Челябинске памятник «Защитникам Отечества» был торжественно открыт 6 сентября на Аллее Славы. Управляющим компаниям пообещали проверки Обслуживающие организации Челябинской области ждут проверки. Об этом заявил Текслер после сообщения о рекордном тарифе УК за обслуживание жилфонда. «На встрече с генпрокурором эта тема тоже поднималась. Позиции областных властей и надзорных органов здесь совпадают», — отметил глава региона. Транспортная реформа продолжается В регионе продолжается транспортная реформа. За несколько лет была проведена большая системная работа по исключению дублирующих маршрутов, обновлению подвижного состава и инфраструктуры и многое другое. Она еще не завершена. «Благодаря ремонту трамвайных путей в Челябинске на маршруты смогут выходить гораздо больше новых составов. Также важно решение кадрового вопроса, будет повышаться зарплата для водителей. Скоро появятся новые вагоны метротрама, автобусы-гармошки, к апрелю на линию выйдут 98 новых троллейбусов», — подчеркнул Текслер. Текслер отвечал развернуто на каждый поступивший вопрос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Индексация зарплат бюджетников Работникам бюджетной отрасли будет несколько раз проиндексирована заработная плата. О таких перспективах на 2025 год рассказал губернатор. Итоги По итогам прямой линии, которая продолжалась три часа, губернатор челябинской области Алексей Текслер поблагодарил всех за активность и подчеркнул, что все обращения будут отработаны. Глава региона пообещал предоставить всем обратившимся обратную связь и поставить результаты на контроль. Мнения По итогам прямой линии губернатора депутат Гордумы Челябинска, председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Светлана Буравова подчеркнула, что в Челябинской области активно создаются условия, в которых молодежь может развиваться. «В регионе Алексей Леонидович поддерживает инициативы подрастающего поколения: ребята масштабируют свои проекты и включаются в региональный конкурс на Грант губернатора Челябинской области, а также выходят на уровень страны в грантовом конкурсе Движения Первых. Открываются молодежные пространства и центры, на базе образовательных организаций создаются Центры детских инициатив и Точки роста по всему региону, скоро завершится масштабное строительство Межуниверситетского кампуса в Челябинске — те места, где каждый школьник и студент сможет в комфортных условиях реализовать свою идею, разработать проект и получить поддержку от экспертов и профессионалов в той или иной области», — уточнила Буравова. Как отметил политолог Александр Мельников, он не удивлен, что первыми на прямой линии с губернатором слово получили бойцы из зоны СВО с идеей создания в Варненском районе Аллеи Героев, которая получила поддержку главы региона. Дальше, не менее показательно, один за другим пошли вопросы из разных территорий и по разной проблематике. «Традиционно Текслер подключает к линии всех ответственных чиновников, по каждой ситуации запускается „командная работа“, оперативно в прямом эфире получают задачи мэры городов, областные министры. Уже понятен и общий настрой, который задает прямой линии губернатор — очень динамичный, деловой, предметный разговор по проблемам, волнующим жителей региона», — указал Мельников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 11 декабря в ходе трехчасовой прямой линии ответил на вопросы жителей Региона. Ключевые заявления главы региона читайте в материале URA.RU. Текслер предложил присоединить территорию поселка Западный в Сосновском районе к Челябинску, где расположены микрорайоны Вишневая горка, Привилегия, Белый хутор и другие. Это позволит усилить работу по развитию инфраструктуры. «Мое мнение, назрел вопрос о присоединении Западного и еще нескольких крупных микрорайонов к Челябинску. В первую очередь для того, чтобы они были синхронизированы с развитием города. Жители и так себя воспринимают горожанами, челябинцами», — заявил Текслер. Власти региона перезаключат соглашение с птицефабриками по сдерживанию цен на куриные яйца. Решить задачу высокой стоимости можно внутри региона. «Наша крупнейшая птицефабрика в январе взяла на себя добровольное обязательство по сдерживанию цен на яйцо. В течение года соглашение действовало, теперь надо вновь попросить производителей [сдерживать цены на куриные яйца]», — сказал Текслер. Старейший плавательный бассейн «Электрометаллург» по улице Российской в Челябинске, актив национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), передали в собственность области. Здесь за год запланирован капитальный ремонт. Региональная программа, аналогичная проекту «Время героев», появится в Челябинской области. Это программа по подготовке кадров по специальному обучению участников СВО, направленная на подготовку кадров для государственной службы и «формирование новой элиты» РФ. «Такую программу героев организуем в Челябинской области для ребят, которые готовы после военной службы пойти на гражданскую. Будем организовывать социальный лифт этим ребятам. Уверен, что они принесут много пользы в родном регионе», — сказал Текслер. Памятники и стелы, посвященные участникам специальной военной операции, должны быть в каждом районном центре и городе Челябинской области. В Челябинске памятник «Защитникам Отечества» был торжественно открыт 6 сентября на Аллее Славы. Обслуживающие организации Челябинской области ждут проверки. Об этом заявил Текслер после сообщения о рекордном тарифе УК за обслуживание жилфонда. «На встрече с генпрокурором эта тема тоже поднималась. Позиции областных властей и надзорных органов здесь совпадают», — отметил глава региона. В регионе продолжается транспортная реформа. За несколько лет была проведена большая системная работа по исключению дублирующих маршрутов, обновлению подвижного состава и инфраструктуры и многое другое. Она еще не завершена. «Благодаря ремонту трамвайных путей в Челябинске на маршруты смогут выходить гораздо больше новых составов. Также важно решение кадрового вопроса, будет повышаться зарплата для водителей. Скоро появятся новые вагоны метротрама, автобусы-гармошки, к апрелю на линию выйдут 98 новых троллейбусов», — подчеркнул Текслер. Работникам бюджетной отрасли будет несколько раз проиндексирована заработная плата. О таких перспективах на 2025 год рассказал губернатор. По итогам прямой линии, которая продолжалась три часа, губернатор челябинской области Алексей Текслер поблагодарил всех за активность и подчеркнул, что все обращения будут отработаны. Глава региона пообещал предоставить всем обратившимся обратную связь и поставить результаты на контроль. По итогам прямой линии губернатора депутат Гордумы Челябинска, председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Светлана Буравова подчеркнула, что в Челябинской области активно создаются условия, в которых молодежь может развиваться. «В регионе Алексей Леонидович поддерживает инициативы подрастающего поколения: ребята масштабируют свои проекты и включаются в региональный конкурс на Грант губернатора Челябинской области, а также выходят на уровень страны в грантовом конкурсе Движения Первых. Открываются молодежные пространства и центры, на базе образовательных организаций создаются Центры детских инициатив и Точки роста по всему региону, скоро завершится масштабное строительство Межуниверситетского кампуса в Челябинске — те места, где каждый школьник и студент сможет в комфортных условиях реализовать свою идею, разработать проект и получить поддержку от экспертов и профессионалов в той или иной области», — уточнила Буравова. Как отметил политолог Александр Мельников, он не удивлен, что первыми на прямой линии с губернатором слово получили бойцы из зоны СВО с идеей создания в Варненском районе Аллеи Героев, которая получила поддержку главы региона. Дальше, не менее показательно, один за другим пошли вопросы из разных территорий и по разной проблематике. «Традиционно Текслер подключает к линии всех ответственных чиновников, по каждой ситуации запускается „командная работа“, оперативно в прямом эфире получают задачи мэры городов, областные министры. Уже понятен и общий настрой, который задает прямой линии губернатор — очень динамичный, деловой, предметный разговор по проблемам, волнующим жителей региона», — указал Мельников.