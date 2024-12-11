Выборы главы Кургана рискуют быть перенесены вновь. Заседание городской думы по конкурсу на место мэра, по одной из версий, может не состояться 18 декабря. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили инсайдеры из политической сферы Кургана.
«Первоначально планировалось провести заседание по выборам 18 декабря. Но проведение собрания депутатов городской думы пока под вопросом. В случае, если оно не состоится, то их проведут 25 декабря», — делятся с URA.RU инсайдеры.
В Кургане был объявлен новый конкурс на пост мэра, и долгое время никто не подавал документы на участие. В последний день приема заявок появилось сразу три кандидата: Антон Науменко, бывший депутат и оппозиционер Яков Сидоров и Дмитрий Жуковский. Их просили пройти медкомиссию и предоставить справки о состоянии здоровья. На первый этап конкурса проходили все три кандидата. Позднее стало известно, что по результатам процедур зарегистрированы лишь Науменко и Жуковский, а Сидоров не допущен к финальному этапу. Выбрать мэра из двух кандидатов предстоит депутатам городской думы путем тайного голосования.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане уже перенесли дату выборов мэра. Новой датой заседания городской думы тогда стало 18 декабря. Первоначально, выборы должны были пройти 11 декабря, но сроки по некоторым причинам были изменены.
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