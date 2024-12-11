В Перми после долгих споров сносят фирменный fan-shop футбольного клуба «Амкар»

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Fun-shop ФК «Амкар» увезут в место временного хранения на улице Волочаевской, 32
Fun-shop ФК «Амкар» увезут в место временного хранения на улице Волочаевской, 32 Фото:

В Перми демонтируют магазин, где торговали атрибутикой футбольного клуба «Амкар». Это следует из распоряжения главы Свердловского района Перми. Ранее руководство ФК пыталось оспорить это решение. 

«С 9:00 11 декабря 2024 года организовать принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение самовольно установленного движимого объекта по улице Куйбышева, 95б/1. Определить место временного хранения по улице Волочаевская, 32», — говорится в документе.

Торговый павильон установили на улице Куйбышева, 95б/1 в 2016 году. В начале 2024 года пермские чиновники вынесли постановление о демонтаже строения. В середине августа суд признал магазин самовольной постройкой, которую нужно снести. Тогда АНО «Футбольный клуб „Амкар-Пермь“» направила в суд апелляционную жалобу на это решение. 

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В Перми демонтируют магазин, где торговали атрибутикой футбольного клуба «Амкар». Это следует из распоряжения главы Свердловского района Перми. Ранее руководство ФК пыталось оспорить это решение.  «С 9:00 11 декабря 2024 года организовать принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение самовольно установленного движимого объекта по улице Куйбышева, 95б/1. Определить место временного хранения по улице Волочаевская, 32», — говорится в документе. Торговый павильон установили на улице Куйбышева, 95б/1 в 2016 году. В начале 2024 года пермские чиновники вынесли постановление о демонтаже строения. В середине августа суд признал магазин самовольной постройкой, которую нужно снести. Тогда АНО «Футбольный клуб „Амкар-Пермь“» направила в суд апелляционную жалобу на это решение. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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