В Перми после долгих споров сносят фирменный fan-shop футбольного клуба «Амкар»

В Перми демонтируют магазин, где торговали атрибутикой футбольного клуба «Амкар». Это следует из распоряжения главы Свердловского района Перми. Ранее руководство ФК пыталось оспорить это решение.
«С 9:00 11 декабря 2024 года организовать принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение самовольно установленного движимого объекта по улице Куйбышева, 95б/1. Определить место временного хранения по улице Волочаевская, 32», — говорится в документе.
Торговый павильон установили на улице Куйбышева, 95б/1 в 2016 году. В начале 2024 года пермские чиновники вынесли постановление о демонтаже строения. В середине августа суд признал магазин самовольной постройкой, которую нужно снести. Тогда АНО «Футбольный клуб „Амкар-Пермь“» направила в суд апелляционную жалобу на это решение.
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