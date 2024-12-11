Уехавшая из Киева Таисия Повалий разрыдалась на своем юбилее в Кремле

Певица Таисия Повалий отметила юбилей. Звезде исполнилось 60 лет. По случаю праздника она устроила большой сольный концерт в Кремле. В этот вечер певица на протяжении трех часов исполняла свои лучшие песни. А в конце вечера призналась: о таком красивом празднике она не могла и мечтать. Как проходил юбилей Таисии, читайте в нашем материале.
«Последний раз я так масштабно отмечала день рождения уже забыла когда, — призналась певица корреспонденту URA.RU. — В 2008 году».
Зрители принимали Повалий тепло, после каждой песни устраивая ей продолжительные овации и одаривая роскошными букетами цветов. А она не уставала благодарить поклонников за любовь. Не обошлось и без трогательной речи о России. Ее Таисия произнесла почти сразу после того, как вышла на сцену.
«Моя новая Родина: моя защитница и вдохновительница, — сказала Таисия. — Спасибо за новый виток в жизни».
Напомним, в Москву из Киева артистка переехала сразу после начала СВО. И об этом не пожалела. Таисия уже получила российское гражданство, а в этом году осуществила свою давнюю мечту: купила дом в Подмосковье. Правда, собственных средств на покупку недвижимости у певицы не хватило, поэтому Повалий пришлось обращаться за помощью в банк.
«Моя мамочка, которая переехала со мной, всю жизнь жила на земле, — объясняла звезда причину покупки дома в Подмосковье. — Конечно, в съемной квартире, где мы все жили, ей было не очень комфортно. Поэтому мы взяли в банке кредит и купили дом. Он был уже с ремонтом и мебелью, поэтому пока мы ничего там не меняли».
В юбилей артистку поддерживали не только поклонники, съехавшиеся из разных уголков страны, но и знаменитости. Александр Маршал признался: он восхищен мужеством певицы.
«У нее такая ситуация складывалась на Украине, что по-другому было никак нельзя, — вздохнул артист. — И то, что она живет в России, я считаю, что очень правильно. Пока там та власть, там жить невозможно. Нас разделили намеренно. Я переношу свои воспоминания в Советский Союз. Нам и в голову такое не могло прийти, что мы когда-то будем воевать друг с другом. Это ж надо было так стравить людей! Все те, кто это сделал, обязательно ответят. А победа будет за нами».
Появились на юбилее у Повалий также Пелагея, Надежда Кадышева, Александр Буйнов, Стас Михайлов. Пришел и Игорь Николаев, написавший в свое время для певицы один из ее главных хитов — «Пусть вам повезет в любви». В этот вечер маэстро исполнил эту композицию вместе с Таисией.
В конце концерта, во время прощания со зрителями, на глазах Повалий появились слезы. Певица дала волю эмоциям.
«Сегодня я — самый счастливый человек на свете, — призналась Таисия. — Спасибо вам за любовь!»
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