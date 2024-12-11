В Перми началась охота за лотерейными билетами в преддверии Нового года

Пермяки скупают лотерейные билеты, чтобы выиграть новогодний миллиард
© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на лотерейные билеты сильно вырос
Спрос на лотерейные билеты сильно вырос Фото:

В Перми вырос спрос на продажу лотерейных билетов. Горожане скупают их в надежде сорвать куш и стать обладателями миллиона или даже миллиарда рублей. Об этом URA.RU рассказали в пункте по продаже лотерейных билетов.

«Спрос на покупку лотерейных билетов растет. Вчера на одной из точек, например, продали более 1 тысячи билетов. Это намного больше, чем обычно», — рассказала продавец корреспонденту агентства.

В пресс-службе «Столото» URA.RU подтвердили, что в декабре обычно увеличиваются продажи лотерейных билетов. Этому способствует розыгрыш миллиарда рублей и других денежных призов, который состоится 1 января 2025 года. Также лотерейные билеты берут на подарки близким. В «Столото» отметили, что рекордные показатели продаж были зафиксированы в январе 2024 года. Тогда в Прикамье продали 1,7 млн билетов, что в 1,5 выше среднего приобретения в месяц.

Всего в 2024 году жители Пермского края выиграли в лотереи более 1 миллиарда рублей. Среди победителей была пенсионерка, которая решила потратить приз на покупку квартиры, технолог, планировавшая отдать 600 тысяч рублей за лечение, электромонтер и другие.

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В Перми вырос спрос на продажу лотерейных билетов. Горожане скупают их в надежде сорвать куш и стать обладателями миллиона или даже миллиарда рублей. Об этом URA.RU рассказали в пункте по продаже лотерейных билетов. «Спрос на покупку лотерейных билетов растет. Вчера на одной из точек, например, продали более 1 тысячи билетов. Это намного больше, чем обычно», — рассказала продавец корреспонденту агентства. В пресс-службе «Столото» URA.RU подтвердили, что в декабре обычно увеличиваются продажи лотерейных билетов. Этому способствует розыгрыш миллиарда рублей и других денежных призов, который состоится 1 января 2025 года. Также лотерейные билеты берут на подарки близким. В «Столото» отметили, что рекордные показатели продаж были зафиксированы в январе 2024 года. Тогда в Прикамье продали 1,7 млн билетов, что в 1,5 выше среднего приобретения в месяц. Всего в 2024 году жители Пермского края выиграли в лотереи более 1 миллиарда рублей. Среди победителей была пенсионерка, которая решила потратить приз на покупку квартиры, технолог, планировавшая отдать 600 тысяч рублей за лечение, электромонтер и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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