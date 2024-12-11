Доллар достиг отметки в 106 рублей, что на пять рублей выше прежнего значения
Курс доллара повысился со 101 рубля до 106 рублей. Об этом свидетельствуют данные с investing com.
По данным сервиса, на 11 декабря курс доллара составляет 106, 25 рублей. Ранее уровень американской валюты находился на отметке в 101 рубль.
Курс доллара на 11 декабря
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