Доллар резко взлетел. Скрин

Курс доллара достиг отметки в 106 рублей
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Доллар достиг отметки в 106 рублей, что на пять рублей выше прежнего значения
Доллар достиг отметки в 106 рублей, что на пять рублей выше прежнего значения Фото:

Курс доллара повысился со 101 рубля до 106 рублей. Об этом свидетельствуют данные с investing com.

По данным сервиса, на 11 декабря курс доллара составляет 106, 25 рублей. Ранее уровень американской валюты находился на отметке в 101 рубль.

Курс доллара на 11 декабря
Курс доллара на 11 декабря
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Курс доллара повысился со 101 рубля до 106 рублей. Об этом свидетельствуют данные с investing com. По данным сервиса, на 11 декабря курс доллара составляет 106, 25 рублей. Ранее уровень американской валюты находился на отметке в 101 рубль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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