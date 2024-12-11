Мишустин направил челябинским заводам 680 миллионов

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил на поддержку челябинских заводов дополнительно 680 млн рублей. Как следует из подписанного распоряжения, средства выделены для регионального Фонда развития промышленности (ФРП).
«Выделить в 23024 году Минпромторгу РФ из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 680 млн рублей на предоставление бюджету Челябинской области субсидии. Целью является софинансирование расходных обязательств области, возникающих при реализации мероприятия по докапитализации регионального ФРП», — отмечено в документе, которым располагает URA.RU.
Средства будут направлены при достижении ряда условий. Претендующий на поддержку завод должен привлечь инвестиции в основной капитал в размере не меньше 300 млн рублей. При этом источником денег не должен являться бюджет. Вторым условием является то, что минимальный объем выпущенных товаров должен соответствовать миллиарду рублей.
О будущей поддержке челябинской промышленности стало известно в ноябре. Сумма в 340 млн рублей выделена из добровольных поступлений в федеральный бюджет, полученных от продажи активов иностранных компаний и граждан из недружественных государств.
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