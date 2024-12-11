Мишустин направил челябинским заводам 680 миллионов

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Челябинской промышленности федеральные власти направят дополнительно 680 млн рублей
Челябинской промышленности федеральные власти направят дополнительно 680 млн рублей Фото:

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил на поддержку челябинских заводов дополнительно 680 млн рублей. Как следует из подписанного распоряжения, средства выделены для регионального Фонда развития промышленности (ФРП).

«Выделить в 23024 году Минпромторгу РФ из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 680 млн рублей на предоставление бюджету Челябинской области субсидии. Целью является софинансирование расходных обязательств области, возникающих при реализации мероприятия по докапитализации регионального ФРП», — отмечено в документе, которым располагает URA.RU.

Средства будут направлены при достижении ряда условий. Претендующий на поддержку завод должен привлечь инвестиции в основной капитал в размере не меньше 300 млн рублей. При этом источником денег не должен являться бюджет. Вторым условием является то, что минимальный объем выпущенных товаров должен соответствовать миллиарду рублей.

О будущей поддержке челябинской промышленности стало известно в ноябре. Сумма в 340 млн рублей выделена из добровольных поступлений в федеральный бюджет, полученных от продажи активов иностранных компаний и граждан из недружественных государств.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил на поддержку челябинских заводов дополнительно 680 млн рублей. Как следует из подписанного распоряжения, средства выделены для регионального Фонда развития промышленности (ФРП). «Выделить в 23024 году Минпромторгу РФ из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 680 млн рублей на предоставление бюджету Челябинской области субсидии. Целью является софинансирование расходных обязательств области, возникающих при реализации мероприятия по докапитализации регионального ФРП», — отмечено в документе, которым располагает URA.RU. Средства будут направлены при достижении ряда условий. Претендующий на поддержку завод должен привлечь инвестиции в основной капитал в размере не меньше 300 млн рублей. При этом источником денег не должен являться бюджет. Вторым условием является то, что минимальный объем выпущенных товаров должен соответствовать миллиарду рублей. О будущей поддержке челябинской промышленности стало известно в ноябре. Сумма в 340 млн рублей выделена из добровольных поступлений в федеральный бюджет, полученных от продажи активов иностранных компаний и граждан из недружественных государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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