Надругавшийся над сыном друзей свердловский экс-полицейский получил срок

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал бывшего полицейского Дениса Ш. виновным в сексуальном насилии над шестилетним сыном друзей. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.
Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, сказали в райсуде.
Денис не вызывал подозрений у родителей. Он часто оставался с их ребенком. В 2022 году мальчик признался, что 50-летний мужчина трогал его за половой орган. Тогда шокированные родители обратились в правоохранительные органы. Рассмотрение уголовного дела началось лишь в январе 2024-го.
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