Надругавшийся над сыном друзей свердловский экс-полицейский получил срок

В Екатеринбурге экс-полицейского отправили в колонию за педофилию
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Оглашение приговора Рази Халилову и Гусейну Аллахвердиеву в Ленинском районном суде. Екатеринбург , полицейский, конвой, мвд россии, судебный коридор
На скамье подсудимых оказался 50-летний мужчина Фото:

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал бывшего полицейского Дениса Ш. виновным в сексуальном насилии над шестилетним сыном друзей. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, сказали в райсуде.

Денис не вызывал подозрений у родителей. Он часто оставался с их ребенком. В 2022 году мальчик признался, что 50-летний мужчина трогал его за половой орган. Тогда шокированные родители обратились в правоохранительные органы. Рассмотрение уголовного дела началось лишь в январе 2024-го.

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Ленинский районный суд Екатеринбурга признал бывшего полицейского Дениса Ш. виновным в сексуальном насилии над шестилетним сыном друзей. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, сказали в райсуде. Денис не вызывал подозрений у родителей. Он часто оставался с их ребенком. В 2022 году мальчик признался, что 50-летний мужчина трогал его за половой орган. Тогда шокированные родители обратились в правоохранительные органы. Рассмотрение уголовного дела началось лишь в январе 2024-го.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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