Надругавшийся над сыном друзей свердловский экс-полицейский получил срок

В Екатеринбурге экс-полицейского отправили в колонию за педофилию

11 декабря 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

На скамье подсудимых оказался 50-летний мужчина Фото: Илья Московец © URA.RU Ленинский районный суд Екатеринбурга признал бывшего полицейского Дениса Ш. виновным в сексуальном насилии над шестилетним сыном друзей. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, сказали в райсуде. Денис не вызывал подозрений у родителей. Он часто оставался с их ребенком. В 2022 году мальчик признался, что 50-летний мужчина трогал его за половой орган. Тогда шокированные родители обратились в правоохранительные органы. Рассмотрение уголовного дела началось лишь в январе 2024-го. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал бывшего полицейского Дениса Ш. виновным в сексуальном насилии над шестилетним сыном друзей. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, сказали в райсуде. Денис не вызывал подозрений у родителей. Он часто оставался с их ребенком. В 2022 году мальчик признался, что 50-летний мужчина трогал его за половой орган. Тогда шокированные родители обратились в правоохранительные органы. Рассмотрение уголовного дела началось лишь в январе 2024-го.