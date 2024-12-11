«Сбер» представил умное кольцо

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Сбербанк разработал «умное» кольцо, которое фиксирует важные показатели здоровья человека
Сбербанк разработал «умное» кольцо, которое фиксирует важные показатели здоровья человека Фото:

На международной конференции AI Journey в Москве «Сбер» представил «умное» кольцо, способное отслеживать сердечный ритм, температуру и сатурацию. В него также интегрирован искусственный интеллект «Сбера» — GigaChat MAX, который может вести диалог с пользователем и давать советы на основе медицинских знаний.

«Датчики кольца фиксируют все базовые параметры: частоту сердечных сокращений, температуру, сатурацию, движение. А встроенные алгоритмы анализируют их и интерпретируют в виде ключевых показателей: ресурса организма, качества сна, уровня стресса и активности», — говорится в сообщении компании. Его приводит РБК.

Кольцо выполнено из прочных, гипоаллергенных материалов, весит пять грамм и работает до семи дней без подзарядки. Встроенные в него датчики фиксируют основные параметры здоровья и предоставляют информацию о качестве сна, уровне стресса и активности. Отмечается, что «умное» кольцо от «Сбера» будет доступно для покупки в начале 2025 года.

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На международной конференции AI Journey в Москве «Сбер» представил «умное» кольцо, способное отслеживать сердечный ритм, температуру и сатурацию. В него также интегрирован искусственный интеллект «Сбера» — GigaChat MAX, который может вести диалог с пользователем и давать советы на основе медицинских знаний. «Датчики кольца фиксируют все базовые параметры: частоту сердечных сокращений, температуру, сатурацию, движение. А встроенные алгоритмы анализируют их и интерпретируют в виде ключевых показателей: ресурса организма, качества сна, уровня стресса и активности», — говорится в сообщении компании. Его приводит РБК. Кольцо выполнено из прочных, гипоаллергенных материалов, весит пять грамм и работает до семи дней без подзарядки. Встроенные в него датчики фиксируют основные параметры здоровья и предоставляют информацию о качестве сна, уровне стресса и активности. Отмечается, что «умное» кольцо от «Сбера» будет доступно для покупки в начале 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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