На международной конференции AI Journey в Москве «Сбер» представил «умное» кольцо, способное отслеживать сердечный ритм, температуру и сатурацию. В него также интегрирован искусственный интеллект «Сбера» — GigaChat MAX, который может вести диалог с пользователем и давать советы на основе медицинских знаний.
«Датчики кольца фиксируют все базовые параметры: частоту сердечных сокращений, температуру, сатурацию, движение. А встроенные алгоритмы анализируют их и интерпретируют в виде ключевых показателей: ресурса организма, качества сна, уровня стресса и активности», — говорится в сообщении компании. Его приводит РБК.
Кольцо выполнено из прочных, гипоаллергенных материалов, весит пять грамм и работает до семи дней без подзарядки. Встроенные в него датчики фиксируют основные параметры здоровья и предоставляют информацию о качестве сна, уровне стресса и активности. Отмечается, что «умное» кольцо от «Сбера» будет доступно для покупки в начале 2025 года.
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