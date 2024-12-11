Минобороны пообещало дать ответ Киеву на атаку Таганрога

МО РФ: Киев атаковал Таганрог шестью ракетами ATACMS, Россия даст ответ
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Для атаки Киев использовал шесть ракет ATACMS, сообщили в Минобороны РФ
Для атаки Киев использовал шесть ракет ATACMS, сообщили в Минобороны РФ Фото:

Украина утром 11 декабря нанесла удары по Таганрогу, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что для этого Киев использовал шесть ракет средней дальности ATACMS, а целью был военный аэродром. Однако две ракеты удалось сбить, а остальные были отклонены средствами РЭБ. МО пообещало дать Украине ответ на атаку. 

«Утром 11 декабря 2024 года киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог <...> Две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК „Панцирь“, остальные — отклонены средствами радиоэлектронной борьбы», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. По их данным, разрушений нет. Также в Минобороны пообещали дать ответ Украине на удар. 

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Украина утром 11 декабря нанесла удары по Таганрогу, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что для этого Киев использовал шесть ракет средней дальности ATACMS, а целью был военный аэродром. Однако две ракеты удалось сбить, а остальные были отклонены средствами РЭБ. МО пообещало дать Украине ответ на атаку.  «Утром 11 декабря 2024 года киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог <...> Две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК „Панцирь“, остальные — отклонены средствами радиоэлектронной борьбы», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. По их данным, разрушений нет. Также в Минобороны пообещали дать ответ Украине на удар. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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