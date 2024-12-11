Минобороны пообещало дать ответ Киеву на атаку Таганрога

Украина утром 11 декабря нанесла удары по Таганрогу, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что для этого Киев использовал шесть ракет средней дальности ATACMS, а целью был военный аэродром. Однако две ракеты удалось сбить, а остальные были отклонены средствами РЭБ. МО пообещало дать Украине ответ на атаку.
«Утром 11 декабря 2024 года киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог <...> Две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК „Панцирь“, остальные — отклонены средствами радиоэлектронной борьбы», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. По их данным, разрушений нет. Также в Минобороны пообещали дать ответ Украине на удар.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.