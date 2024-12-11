Путин анонсировал старт работы Альянса БРИКС по ИИ

Путин анонсировал старт работы Альянса БРИКС по развитию искусственного интеллекта. Он также выразил надежду на присоединение к нему новых стран.
«Уверен, что серьезный импульс такому сотрудничеству придаст международный альянс национальных ассоциаций и институтов развития в сфере искусственного интеллекта стран БРИКС, других заинтересованных государств. Старт такого альянса дадим уже сегодня, насколько я понимаю», — заявил Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Трансляцию ведет телеканал «Россия — 24».
В октябре на саммите БРИКС в Казани Путин предложил партнерам по БРИКС создать альянс для регулирования применения искусственного интеллекта, чтобы предотвратить его использование в преступных целях. Он также упомянул о принятом в России кодексе этики в сфере ИИ и пригласил членов БРИКС присоединиться к нему.
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