Хинштейн: жители Курской области «истосковались по нормальному общению»

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Александр Хинштейн за пять дней управления Курской областью получил тысячи обращений и жалоб от горожан
Александр Хинштейн за пять дней управления Курской областью получил тысячи обращений и жалоб от горожан Фото:

Экс-глава комитета Госдумы по информационной политике, а ныне врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что жители региона истосковались по простому общению с главой области. Своими мыслями он поделился в разговоре с журналистами. 

«Судя по реакции людей, они здорово истосковались по нормальному человеческому общению. На этой неделе проведу и первую прямую линию, куда уже начали стекаться вопросы: их анализ также позволит оценить ситуацию», — сказал Хинштейн в интервью «Коммерсанту».

Указом президента страны Владимира Путина от 6 декабря Хинштейн был назначен главой Курской области, сменив Алексея Смирнова. Новоиспеченный врио губернатора подчеркнул, что с момента прибытия в регион он получил от жителей несколько тысяч обращений и жалоб. Он заявил, что намерен налаживать отношения с горожанами и готов ходить по улицам с целью общения.

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Экс-глава комитета Госдумы по информационной политике, а ныне врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что жители региона истосковались по простому общению с главой области. Своими мыслями он поделился в разговоре с журналистами.  «Судя по реакции людей, они здорово истосковались по нормальному человеческому общению. На этой неделе проведу и первую прямую линию, куда уже начали стекаться вопросы: их анализ также позволит оценить ситуацию», — сказал Хинштейн в интервью «Коммерсанту». Указом президента страны Владимира Путина от 6 декабря Хинштейн был назначен главой Курской области, сменив Алексея Смирнова. Новоиспеченный врио губернатора подчеркнул, что с момента прибытия в регион он получил от жителей несколько тысяч обращений и жалоб. Он заявил, что намерен налаживать отношения с горожанами и готов ходить по улицам с целью общения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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