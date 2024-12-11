Хинштейн: жители Курской области «истосковались по нормальному общению»

Экс-глава комитета Госдумы по информационной политике, а ныне врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что жители региона истосковались по простому общению с главой области. Своими мыслями он поделился в разговоре с журналистами.
«Судя по реакции людей, они здорово истосковались по нормальному человеческому общению. На этой неделе проведу и первую прямую линию, куда уже начали стекаться вопросы: их анализ также позволит оценить ситуацию», — сказал Хинштейн в интервью «Коммерсанту».
Указом президента страны Владимира Путина от 6 декабря Хинштейн был назначен главой Курской области, сменив Алексея Смирнова. Новоиспеченный врио губернатора подчеркнул, что с момента прибытия в регион он получил от жителей несколько тысяч обращений и жалоб. Он заявил, что намерен налаживать отношения с горожанами и готов ходить по улицам с целью общения.
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