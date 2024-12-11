Илон Маск побил рекорд по богатству

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Илон Маск в настоящий момент является самым богатым человеком в мире
Илон Маск в настоящий момент является самым богатым человеком в мире Фото:

Американский предприниматель Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Его состояние достигло 400 миллиардов долларов. Недавно акции предпринимателя резко возросли после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Тогда чистый капитал Илона Маска составил 439,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg. 

«Илон Маск стал первым человеком, чье состояние достигло 400 миллиардов долларов. <...> Это достижение для самого богатого человека в мире», — передают журналисты. 

Ранее компания Маска SpaceX и инвесторы согласились выкупить у инсайдеров акции на сумму до 1,25 млрд долларов, что оценивает компанию Илона Маска примерно в 350 млрд долларов. Далее сама SpaceX решила купить акции на сумму до 500 млн долларов, став самым дорогим стартапом в мире. 

После победы Трампа на выборах акции Tesla Inc выросли примерно на 65%. Чистый капитал американского предпринимателя также начал расти.

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Американский предприниматель Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Его состояние достигло 400 миллиардов долларов. Недавно акции предпринимателя резко возросли после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Тогда чистый капитал Илона Маска составил 439,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg.  «Илон Маск стал первым человеком, чье состояние достигло 400 миллиардов долларов. <...> Это достижение для самого богатого человека в мире», — передают журналисты.  Ранее компания Маска SpaceX и инвесторы согласились выкупить у инсайдеров акции на сумму до 1,25 млрд долларов, что оценивает компанию Илона Маска примерно в 350 млрд долларов. Далее сама SpaceX решила купить акции на сумму до 500 млн долларов, став самым дорогим стартапом в мире.  После победы Трампа на выборах акции Tesla Inc  выросли примерно на 65%. Чистый капитал американского предпринимателя также начал расти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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