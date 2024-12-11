Зампред комитета ГД по экономполитике: Центробанк обесценивает рубль

Стремительное падение рубля на финансовых рынках — это осознанная политика Центробанка. Об этом корреспонденту URA.RU заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Ранее курс доллара со 101 рубля резко вырос до 106 рублей.
«[Происходящее на финансовых рынках] — это ослабление рубля. Оно вызвано политикой Банка России, направленной на обесценение рубля и стимулирование инфляции. Когда вся экономическая теория написана для ситуации избытка или достаточности денежной массы, у нас наблюдается совершенно иная ситуация — нехватка денежной массы», — уточнил Михаил Делягин.
Объясняя свою позицию, экономист в разговоре с журналистом отметил, что в настоящий момент в условиях недостатка денег, Центробанк проводит такую политику, будто в России, наоборот, избыток денежной массы. Он посетовал на тот факт, что вместо того, чтобы ограничить финансовые спекуляции и обеспечить благодаря этому доступный кредит и достаточность денежной массы для развития, глава Центробанка Эльвира Набиуллина ужесточает финансовую политику.
Далее он пояснил, что рост цен ускоряется, потому что кредиты, за счет которых живет торговля, становятся дороже. А с другой стороны, деньги, которые бизнес отложил для реализации тех или иных инвестиционных проектов, уходят на валютный рынок. Делягин объяснил это тем, что бизнес не видит смысла осуществлять проекты в связи с отсутствием внутреннего спроса из-за инфляции. Это и приводит к падению рубля, сказал Михаил Делягин.
При этом экономист предположил, что Центробанк 20 декабря резко повысит ключевую ставку. «Но для этого нужно формальное обоснование. Вот, пожалуйста, девальвация рубля», — подытожил Делягин.
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