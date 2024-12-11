Блогер Юрий Хованский отказался возвращаться в Россию

Российский блогер Юрий Хованский, который сейчас проживает в Сербии, сообщил о своем решении не возвращаться на родину. Об этом он заявил в опубликованном видео на своем YouTube-канале.
«У меня нет намерения возвращаться в Россию. Я даже не общаюсь с русскими», — заявил Хованский.
Он подчеркнул, что его близкие друзья — это сербы. И отметил, что в Сербии проживает большое количество русскоязычных граждан.
Ранее Хованский заявлял, что у него также есть мексиканское гражданство и он заявлял, что готов отказаться от российского гражданства. В феврале Хованский и рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) также подрались на концерте последнего в Сербии. По словам очевидцев, блогер отпускал нелестные комментарии в сторону слушателей, из-за чего произошла потасовка.
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