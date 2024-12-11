11 декабря 2024

Блогер Юрий Хованский отказался возвращаться в Россию

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Покинувший РФ Хованский проживает в Сербии Фото:

Российский блогер Юрий Хованский, который сейчас проживает в Сербии, сообщил о своем решении не возвращаться на родину. Об этом он заявил в опубликованном видео на своем YouTube-канале.

«У меня нет намерения возвращаться в Россию. Я даже не общаюсь с русскими», — заявил Хованский.

Он подчеркнул, что его близкие друзья — это сербы. И отметил, что в Сербии проживает большое количество русскоязычных граждан.

Ранее Хованский заявлял, что у него также есть мексиканское гражданство и он заявлял, что готов отказаться от российского гражданства. В феврале Хованский и рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) также подрались на концерте последнего в Сербии. По словам очевидцев, блогер отпускал нелестные комментарии в сторону слушателей, из-за чего произошла потасовка.

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Российский блогер Юрий Хованский, который сейчас проживает в Сербии, сообщил о своем решении не возвращаться на родину. Об этом он заявил в опубликованном видео на своем YouTube-канале. «У меня нет намерения возвращаться в Россию. Я даже не общаюсь с русскими», — заявил Хованский. Он подчеркнул, что его близкие друзья — это сербы. И отметил, что в Сербии проживает большое количество русскоязычных граждан. Ранее Хованский заявлял, что у него также есть мексиканское гражданство и он заявлял, что готов отказаться от российского гражданства. В феврале Хованский и рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) также подрались на концерте последнего в Сербии. По словам очевидцев, блогер отпускал нелестные комментарии в сторону слушателей, из-за чего произошла потасовка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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