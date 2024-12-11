В ОАЭ при участии России прошла закрытая встреча ядерных держав: зачем «пятерка» обсуждала ЯО

В Дубае при участии России прошла закрытая встреча пяти ядерных держав. В ней участвовали также США, Китай, Франция и Великобритания. Почему государства обсуждают ядерное оружие и как прошла встреча — в материале URA.RU.
Закрытая встреча по вопросом ЯО
В Дубае прошла встреча пяти ядерных держав: России, США, Китая, Франции и Великобритании. Это стало первым значительным собранием в рамках годового председательства Китая в формате ядерной «пятерки».
По информации МИД КНР, основной темой диалога стали ядерные доктрины стран-участников. В Пекине выразили мнение, что обсуждение данной проблематики особенно актуально на фоне недавно обновленной ядерной доктрины России, и может способствовать предотвращению недопониманий и ошибок между ядерными державами.
Сообщение о встрече было опубликовано МИД КНР 10 декабря, хотя само событие произошло 4 декабря. Задержка в сообщении связана с необходимостью согласования общего коммюнике между участниками, что является традиционной практикой для таких консультаций. Следует отметить, что с февраля 2022 года деятельность этого формата стала практически полностью закрытой для публики.
Формат встречи и его смысл
«Пятерка», созданная по инициативе Великобритании в 2009 году для поддержки Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), остается уникальной платформой для регулярного обсуждения стратегических вопросов международной безопасности в закрытом формате. Несмотря на мировую политическую конфронтацию, этот механизм продолжает функционировать.
Сегодня основной темой диалога являются ядерные доктрины стран-участников. Страны общаются друг с другом, чтобы предотвратить возможное недопонимание и эскалацию. Дискуссия предполагает сокращение рисков ядерной конфронтации. «Пятерка» не ограничивается только обсуждением ядерных доктрин. Каждая из стран имеет свое видение ключевых направлений работы формата, включая потенциальные риски распространения ядерного оружия.
Дискуссия на фоне изменения ядерных доктрин
Ранее был опубликован новый указ президента России, обновляющий основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Изменения в документе отражают реакцию на усиление конфронтации с Западом из-за ситуации вокруг Украины.
Помимо России, обновление ключевых ядерных документов произвело и несколько других стран, включая США, которые в марте текущего года приняли новую редакцию «Руководства по использованию ядерного оружия». В ближайшем будущем подобные обновления планируются и в Великобритании.
Директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков в беседе с «Коммерсантом» заявил в связи с этим, что формат «пятерки» для России в современных условиях — это канал для доведения российских озабоченностей по рискам в контексте конфликта вокруг Украины, а также изменений, которые происходят в основополагающих документах страны. «Вероятно, именно об этом со стороны российских дипломатов шел разговор на встрече в Дубае»,— рассказал эксперт.
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