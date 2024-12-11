11 декабря 2024

Reuters: судно с 130 людьми на борту перевернулось в Тунисе

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Судно перевернулось недалеко от тунисского города Шебба
Судно перевернулось недалеко от тунисского города Шебба Фото:

В Тунисе перевернулось судно со 130 людьми на борту. По предварительной информации два человека утонули. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Британская охранная фирма Ambrey сообщила в среду о том, что два человека утонули. Это произошло после того, как судно с 130 людьми на борту перевернулось к югу от тунисского города Шебба», — пишет агенство.

Reuters ссылается британскую компанию Ambrey, которая занимается вопросами морской безопасности. Дополнительной информации по происшествию на данный момент нет.

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В Тунисе перевернулось судно со 130 людьми на борту. По предварительной информации два человека утонули. Об этом сообщает агентство Reuters. «Британская охранная фирма Ambrey сообщила в среду о том, что два человека утонули. Это произошло после того, как судно с 130 людьми на борту перевернулось к югу от тунисского города Шебба», — пишет агенство. Reuters ссылается британскую компанию Ambrey, которая занимается вопросами морской безопасности. Дополнительной информации по происшествию на данный момент нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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