Reuters: судно с 130 людьми на борту перевернулось в Тунисе

В Тунисе перевернулось судно со 130 людьми на борту. По предварительной информации два человека утонули. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Британская охранная фирма Ambrey сообщила в среду о том, что два человека утонули. Это произошло после того, как судно с 130 людьми на борту перевернулось к югу от тунисского города Шебба», — пишет агенство.
Reuters ссылается британскую компанию Ambrey, которая занимается вопросами морской безопасности. Дополнительной информации по происшествию на данный момент нет.
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