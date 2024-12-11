Bloomberg: в 15-й пакет санкций против России хотят внести граждан Китая и КНДР

Представители стран Европейского Союза согласовали новый пакет санкций против России, в который войдут лица и организации из Китая и Северной Кореи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа.
«В список могут попасть несколько китайских организаций и гражданин Китая, контролирующий компанию, которая нарушила торговые ограничения ЕС», — отмечает Bloomberg. Так же в списке: гонконгская фирма, которая поставляла российским военным фирмам запрещенные микроэлектронные компоненты и представители министерства обороны Северной Кореи.
Кроме того, в пакете санкций присутствуют около 45 российских нефтяных танкеров и несколько фирм, участвующих в доставке нефти. Список также содержит ограничения для более чем 50 физических и почти 30 юридических лиц, замораживание их активов и наложение запретов на поездки.
Страны Запада с начала украинского конфликта периодически вводят экономические ограничения, направленные против РФ. Ранее США ввели санкции против Газпромбанка, осуществлявшего финансовые операции по транзиту газа. Это привело к резкому падению рубля.
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