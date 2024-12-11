11 декабря 2024

Bloomberg: в 15-й пакет санкций против России хотят внести граждан Китая и КНДР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Санкции затронут 45 российских танкеров
Санкции затронут 45 российских танкеров Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Представители стран Европейского Союза согласовали новый пакет санкций против России, в который войдут лица и организации из Китая и Северной Кореи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа. 

«В список могут попасть несколько китайских организаций и гражданин Китая, контролирующий компанию, которая нарушила торговые ограничения ЕС», — отмечает Bloomberg. Так же в списке: гонконгская фирма, которая поставляла российским военным фирмам запрещенные микроэлектронные компоненты и представители министерства обороны Северной Кореи. 

Кроме того, в пакете санкций присутствуют около 45 российских нефтяных танкеров и несколько фирм, участвующих в доставке нефти. Список также содержит ограничения для более чем 50 физических и почти 30 юридических лиц, замораживание их активов и наложение запретов на поездки. 

Страны Запада с начала украинского конфликта периодически вводят экономические ограничения, направленные против РФ. Ранее США ввели санкции против Газпромбанка, осуществлявшего финансовые операции по транзиту газа. Это привело к резкому падению рубля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представители стран Европейского Союза согласовали новый пакет санкций против России, в который войдут лица и организации из Китая и Северной Кореи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа.  «В список могут попасть несколько китайских организаций и гражданин Китая, контролирующий компанию, которая нарушила торговые ограничения ЕС», — отмечает Bloomberg. Так же в списке: гонконгская фирма, которая поставляла российским военным фирмам запрещенные микроэлектронные компоненты и представители министерства обороны Северной Кореи.  Кроме того, в пакете санкций присутствуют около 45 российских нефтяных танкеров и несколько фирм, участвующих в доставке нефти. Список также содержит ограничения для более чем 50 физических и почти 30 юридических лиц, замораживание их активов и наложение запретов на поездки.  Страны Запада с начала украинского конфликта периодически вводят экономические ограничения, направленные против РФ. Ранее США ввели санкции против Газпромбанка, осуществлявшего финансовые операции по транзиту газа. Это привело к резкому падению рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...