Новые троллейбусные маршруты появятся в Челябинске после модернизации депо

В Челябинске идет масштабная модернизация общественного транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске после модернизации депо №2, которую проводит компания «Синара», будут запущены новые троллейбусные маршруты. Об этом 11 декабря рассказал губернатор Алексей Текслер во время прямой линии, сообщает корреспондент URA.RU.

«В планах — усилить троллейбусную сеть Челябинска в 2025 году 98 дополнительными единицами транспорта, что даст возможность запустить новые маршруты. Увеличить количество машин удастся за счет запуска нового депо №2, модернизацией которого занимается компания „Синара“», — сказал Текслер, отвечая на вопрос жителей Челябинска об общественном транспорте. Всего в Челябинске на линии выведут порядка 90 новых троллейбусов «Синара» в дополнение к тому подвижному составу, который уже работает на маршрутах.

Работа по обновлению общественного транспорта в Челябинске, которая началась в 2021 году, включает в себя не только покупку новых машин. Транспорт должен где-то обслуживаться, его необходимо мыть и нельзя оставлять на ночь на необорудованных площадках, особенно зимой. Но в 2010-х троллейбусное депо №1 было продано, а еще одно депо, №3, — закрыто. Поэтому в городе пришлось строить новое депо и модернизировать единственное действующее, чтобы обслуживать своевременные троллейбусы в необходимом объеме.

«Сегодня в рамках концессионного проекта мы восстанавливаем закрытые ранее мощности и параллельно организуем троллейбусное движение в условиях масштабной модернизации. Задача, действительно, сложная», — рассказал URA.RU руководитель обособленного подразделения Группы «Синара» в Челябинске Илья Таболин.

Депо №1 на улице Артиллерийской в Челябинске запущено в эксплуатацию в сентябре 2024 года. Это построенный с нуля современный комплекс, совмещающий участки для подготовки машин к рейсу — от автоматической мойки до выполнения технического обслуживания разного уровня сложности. Депо №1 сейчас обслуживает 59 машин, которые работают на четырех маршрутах: №№10, 12, 14, 19.

Депо №2 на Свердловском тракте находится в активной стадии модернизации. Оно будет рассчитано не менее чем на 150 троллейбусов, что даст возможность возобновить работу старых маршрутов в Челябинске и запустить новые.

«На объекте завершен полный цикл демонтажных и земляных работ, полностью проложены подземные коммуникации. Решен вопрос с теплосетями, на 80% готова кровля объектов депо», — отметил Таболин.