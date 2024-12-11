В Ханты-Мансийске назвали самые популярные имена для детей

В 2024 году самыми популярными именами для детей в Ханты-Мансийске стали Михаил и Софья. По предварительным итогам, всего в городе за год на свет появилось 617 мальчиков и 565 девочек. Об этом сообщили в мэрии города.
«Уже сейчас мы подводим итоги уходящего 2024 года… Девочек у нас родилось 565, а мальчиков — 617… Самые популярные имена, которые родители дарят своим малышам, для мальчиков — это Михаил, Александр, Артем, а для девочек — София, Анна, Елизавета», — говорится в telegram-канале ведомства.
При этом отмечается, что в 2024 году родилось на 53 ребенка больше, чем в 2023. Также указаны и самые редкие имена. Для мальчиков — это Демьян, Теодор, Лука, а для девочек — Аглая, Марфа, Арианна.
Также итоги уже подводят и в Нижневартовске. Там родилось 1347 мальчиков и 1214 девочек.
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