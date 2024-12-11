11 декабря 2024

Yonhap: президент Южной Кореи объявил о готовности к импичменту

Yonhap: президент Южной Кореи заявил, что готов к импичменту
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Южной Кореи заявил, что с честью пройдет расследование
Президент Южной Кореи заявил, что с честью пройдет расследование Фото:

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель готов к процедуре импичмента и расследованию против него. Об этом заявил сам южнокорейский лидер.

«Я с честью пройду через импичмент. Или расследование», — заявил Юн Сок Ель.

7 декабря президент заявил, что вверяет вопрос об импичменте правящей партии. Ее руководство поддержало «контролируемую досрочную отставку» своего лидера.

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель готов к процедуре импичмента и расследованию против него. Об этом заявил сам южнокорейский лидер. «Я с честью пройду через импичмент. Или расследование», — заявил Юн Сок Ель. 7 декабря президент заявил, что вверяет вопрос об импичменте правящей партии. Ее руководство поддержало «контролируемую досрочную отставку» своего лидера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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