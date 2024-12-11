Yonhap: президент Южной Кореи объявил о готовности к импичменту

Президент Южной Кореи заявил, что с честью пройдет расследование
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель готов к процедуре импичмента и расследованию против него. Об этом заявил сам южнокорейский лидер.
«Я с честью пройду через импичмент. Или расследование», — заявил Юн Сок Ель.
7 декабря президент заявил, что вверяет вопрос об импичменте правящей партии. Ее руководство поддержало «контролируемую досрочную отставку» своего лидера.
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