В Южной Корее едва не произошел военный переворот: как страна справилась с мятежом

В Южной Корее отменили военное положение после попытки переворота

04 декабря 2024 в 04:44 Размер текста - 17 +

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель 3 декабря объявил военное положение, чтобы «искоренить северокорейские силы». В связи с этим в стране вспыхнули митинги, а лидера оппозиции Ли Чжэ Мена задержали. Как Южная Корея справилась с мятежом — в материале URA.RU. Юн Сок Ель ввел военное положение в Южной Корее, чтобы «искоренить силы КНДР». Он подчеркнул, что в стране необходимо защитить свободный конституционный порядок, и добавил, что попытка импичмента парализует администрацию. Командующим во время военного положения в стране был назначен начальник штаба Сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су В Корее военное положение вводится для поддержания порядка в условиях войны или чрезвычайной ситуации, а отменить его могут только президент и Национальное собрание. Если военные захватят здание собрания, это может блокировать процесс отмены и привести к мятежу. Также военное положение подразумевает, что каждая военная единица становится штабом в своем районе. Востоковед Александр Воронцов рассказывал, что после введения военного положения Южной Корее следует готовиться к серьезным протестам. По его словам, митинги могли быть жестоко подавлены армией и сотрудниками полиции. Эксперт предрекал, что будущее протестов и их подавление окажут значительное влияние на политическую стабильность в стране. Своим решением президент Юн Сок Ель спровоцировал народ, после чего в Сеуле начались массовые протесты. В город начали стягиваться военные. В стране также ввели положение, согласно которому в стране запрещены митинги, под контроль взяты СМИ. В Сеуле военная техника въехала на улицы города и двинулась в сторону здания Национальной Ассамблеи. Там протестующие прорывались на территорию здания. Военные офицеры приказывали солдатам находиться в состоянии боевой готовности. Позже войска командования военным положением в Южной Корее проникли в основное здание парламента. В голосовании принимали участие 300 депутатов, 190 из которых поддержали отмену военного положения. Согласно законодательству Южной Кореи, если большинство членов Национальной ассамблеи требует отмены военного положения, президент обязан подчиниться. Местный телеканал YTN сообщал, что военное положение будет сохраняться до указа об его отмене со стороны президента. После этого Юн Сок Ель заявил, что требования Национального собрания будут приняты. Лидера оппозиции, председателя либеральной «Демократической партии» Ли Чжэ Мена задержали. Военные вторглись в офис его представителя. Также были задержаны председатель партии «Сила народа» Хан Дон Хун и член «Демократической партии» У Вон Сик. Южнокорейский президент выступил с видеообращением к нации, заявив, что защищает страну от угрозы северокорейских коммунистических сил и сокрушает беспринципные антигосударственные силы КНДР, ворующие свободу и счастье народа. Ситуация на Корейском полуострове ухудшилась после прихода к власти в 2022 году Юн Сок Еля и его консервативного правительства. С того момента КНДР увеличила число ракетных пусков, а Республика Корея стала чаще проводить совместные учения с США и региональными партнерами. Объявляя о военном положении, Юн Сок Ель мало говорил о КНДР, но зато много упоминал внутриполитическую ситуацию, обвиняя оппозицию в «антигосударственной деятельности по подготовке мятежа». К настоящему времени Национальное собрание инициировало 22 ходатайства об импичменте правительственных чиновников. Юн назвал сложившуюся ситуацию беспрецедентной для республики и не имеющей аналогов ни в одной другой стране.