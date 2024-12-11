Сеть жестких дискаунтеров открыла в Перми распределительный центр

Крупнейшая продуктовая розничная компания X5 Group сообщила об открытии распределительного центра торговой сети «Чижик» в Перми. Центр будет обеспечивать товарами более 150 магазинов.
«После выхода работы на полную мощность центр начнет поставлять товары в более чем 200 торговых точек в Пермском крае и Удмуртии. В Прикамье появятся дополнительные рабочие места: штат предприятия — 200 сотрудников», — пишет 59.RU. Отмечается, что площадь центра составила 13 тысяч квадратных метров. Помимо «Чижика», новый распределительный центр будет обслуживать «Пятерочку».
Ранее URA.RU рассказывало об открытии логистического комплекса Ozon в Перми. Благодаря открытию комплекса, пермяки смогли получать свои посылки в течение одного дня. Компания вложила в филиал больше 4,2 миллиарда рублей.
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