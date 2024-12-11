11 декабря 2024

Сеть жестких дискаунтеров открыла в Перми распределительный центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр будет обеспечивать товарами более 150 магазинов
Центр будет обеспечивать товарами более 150 магазинов Фото:

Крупнейшая продуктовая розничная компания X5 Group сообщила об открытии распределительного центра торговой сети «Чижик» в Перми. Центр будет обеспечивать товарами более 150 магазинов.

«После выхода работы на полную мощность центр начнет поставлять товары в более чем 200 торговых точек в Пермском крае и Удмуртии. В Прикамье появятся дополнительные рабочие места: штат предприятия — 200 сотрудников», — пишет 59.RU. Отмечается, что площадь центра составила 13 тысяч квадратных метров. Помимо «Чижика», новый распределительный центр будет обслуживать «Пятерочку».

Ранее URA.RU рассказывало об открытии логистического комплекса Ozon в Перми. Благодаря открытию комплекса, пермяки смогли получать свои посылки в течение одного дня. Компания вложила в филиал больше 4,2 миллиарда рублей.

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Крупнейшая продуктовая розничная компания X5 Group сообщила об открытии распределительного центра торговой сети «Чижик» в Перми. Центр будет обеспечивать товарами более 150 магазинов. «После выхода работы на полную мощность центр начнет поставлять товары в более чем 200 торговых точек в Пермском крае и Удмуртии. В Прикамье появятся дополнительные рабочие места: штат предприятия — 200 сотрудников», — пишет 59.RU. Отмечается, что площадь центра составила 13 тысяч квадратных метров. Помимо «Чижика», новый распределительный центр будет обслуживать «Пятерочку». Ранее URA.RU рассказывало об открытии логистического комплекса Ozon в Перми. Благодаря открытию комплекса, пермяки смогли получать свои посылки в течение одного дня. Компания вложила в филиал больше 4,2 миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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