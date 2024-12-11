11 декабря 2024

В ХМАО перекрыли дороги из-за сильной метели

© Служба новостей «URA.RU»
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Сильные снегопады стали причиной перекрытия дорог в ХМАО
Сильные снегопады стали причиной перекрытия дорог в ХМАО Фото:

В ХМАО из-за сильной метели закрыли участок трассы Тюмень — Ханты-Мансийск с 917 по 886 километр. Также из-за погоды ограничили скорость движения транспорта на федеральной дороге «Югра». Об этом сообщил телеграм-канал Госавтоинспекции Югры.

«С 917 по 886 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Ханты-Мансийском районе ограничено движение для всех видов транспортных средств. В связи с неблагоприятными погодными условиями, обильными осадками в виде снега и метели в Ханты-Мансийском районе вводятся ограничения скоростного режима 70 км/ч на автодороге „Югра“ с 11 по 141 километр», — указано в объявлении ведомства.

В сильный снегопад Госавтоинспекция советует не отправляться в дальние поездки. Водителям рекомендуют придерживаться скоростного режима, держать дистанцию, не делать резких манёвров и быть особенно внимательными в тёмное время суток.

Пешеходам тоже нужно быть начеку. В темноте стоит надевать одежду со светоотражающими элементами, чтобы водители могли заметить человека заранее.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО временно перекрывали автодорогу Тюмень — Ханты-Мансийск. Ограничение ввели из-за обледенения трассы.

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В ХМАО из-за сильной метели закрыли участок трассы Тюмень — Ханты-Мансийск с 917 по 886 километр. Также из-за погоды ограничили скорость движения транспорта на федеральной дороге «Югра». Об этом сообщил телеграм-канал Госавтоинспекции Югры. «С 917 по 886 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Ханты-Мансийском районе ограничено движение для всех видов транспортных средств. В связи с неблагоприятными погодными условиями, обильными осадками в виде снега и метели в Ханты-Мансийском районе вводятся ограничения скоростного режима 70 км/ч на автодороге „Югра“ с 11 по 141 километр», — указано в объявлении ведомства. В сильный снегопад Госавтоинспекция советует не отправляться в дальние поездки. Водителям рекомендуют придерживаться скоростного режима, держать дистанцию, не делать резких манёвров и быть особенно внимательными в тёмное время суток. Пешеходам тоже нужно быть начеку. В темноте стоит надевать одежду со светоотражающими элементами, чтобы водители могли заметить человека заранее. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО временно перекрывали автодорогу Тюмень — Ханты-Мансийск. Ограничение ввели из-за обледенения трассы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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