В ХМАО перекрыли дороги из-за сильной метели

В ХМАО из-за сильной метели закрыли участок трассы Тюмень — Ханты-Мансийск с 917 по 886 километр. Также из-за погоды ограничили скорость движения транспорта на федеральной дороге «Югра». Об этом сообщил телеграм-канал Госавтоинспекции Югры.
«С 917 по 886 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Ханты-Мансийском районе ограничено движение для всех видов транспортных средств. В связи с неблагоприятными погодными условиями, обильными осадками в виде снега и метели в Ханты-Мансийском районе вводятся ограничения скоростного режима 70 км/ч на автодороге „Югра“ с 11 по 141 километр», — указано в объявлении ведомства.
В сильный снегопад Госавтоинспекция советует не отправляться в дальние поездки. Водителям рекомендуют придерживаться скоростного режима, держать дистанцию, не делать резких манёвров и быть особенно внимательными в тёмное время суток.
Пешеходам тоже нужно быть начеку. В темноте стоит надевать одежду со светоотражающими элементами, чтобы водители могли заметить человека заранее.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО временно перекрывали автодорогу Тюмень — Ханты-Мансийск. Ограничение ввели из-за обледенения трассы.
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