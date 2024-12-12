РБК: банки ограничили сроки кредитов наличными и удлинили ипотеку

12 декабря 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

В России уменьшили срок выплаты кредитов до 26 месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ноябре российские банки уменьшили средний срок выплаты потребительского кредита до 26 месяцев на фоне высоких ставок. Об этом рассказали в кредитном агентстве «Скоринг бюро». «В ноябре 2024 года средний срок потребительского кредита в России сократился до 26 месяцев (два года и два месяца). Это минимальное значение с весны 2022 года», — передает данные «Скоринг бюро» РБК. Отмечается, что еще в июне долг банку разрешали отдавать в течение 72 месяцев. Тенденция сокращения среднего срока кредита, выдаваемого наличными, продолжается с лета текущего года. В июне долг можно было выплачивать в течение 72 месяцев, сейчас срок сократился почти в три раза. При этом в сфере ипотечного кредитования время на возврат заемных средств только увеличивается. В ноябре показатель впервые составил почти 30 лет — 330 месяцев. В течение месяца значение выросло более чем на пять лет. Такой скачок не наблюдали с 2020 года. Ранее руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала об уловках для россиян с кредитами. Она считает, что экономическая нагрузка граждан, обладающих соотношением долга к доходу выше 50-80%, продолжает повышаться, что увеличивает вероятность просрочек по срокам выплат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ноябре российские банки уменьшили средний срок выплаты потребительского кредита до 26 месяцев на фоне высоких ставок. Об этом рассказали в кредитном агентстве «Скоринг бюро». «В ноябре 2024 года средний срок потребительского кредита в России сократился до 26 месяцев (два года и два месяца). Это минимальное значение с весны 2022 года», — передает данные «Скоринг бюро» РБК. Отмечается, что еще в июне долг банку разрешали отдавать в течение 72 месяцев. Тенденция сокращения среднего срока кредита, выдаваемого наличными, продолжается с лета текущего года. В июне долг можно было выплачивать в течение 72 месяцев, сейчас срок сократился почти в три раза. При этом в сфере ипотечного кредитования время на возврат заемных средств только увеличивается. В ноябре показатель впервые составил почти 30 лет — 330 месяцев. В течение месяца значение выросло более чем на пять лет. Такой скачок не наблюдали с 2020 года. Ранее руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала об уловках для россиян с кредитами. Она считает, что экономическая нагрузка граждан, обладающих соотношением долга к доходу выше 50-80%, продолжает повышаться, что увеличивает вероятность просрочек по срокам выплат.