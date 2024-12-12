РБК: банки ограничили сроки кредитов наличными и удлинили ипотеку

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В России уменьшили срок выплаты кредитов до 26 месяцев Фото:

В ноябре российские банки уменьшили средний срок выплаты потребительского кредита до 26 месяцев на фоне высоких ставок. Об этом рассказали в кредитном агентстве «Скоринг бюро».

«В ноябре 2024 года средний срок потребительского кредита в России сократился до 26 месяцев (два года и два месяца). Это минимальное значение с весны 2022 года», — передает данные «Скоринг бюро» РБК. Отмечается, что еще в июне долг банку разрешали отдавать в течение 72 месяцев.

Тенденция сокращения среднего срока кредита, выдаваемого наличными, продолжается с лета текущего года. В июне долг можно было выплачивать в течение 72 месяцев, сейчас срок сократился почти в три раза. При этом в сфере ипотечного кредитования время на возврат заемных средств только увеличивается. В ноябре показатель впервые составил почти 30 лет — 330 месяцев. В течение месяца значение выросло более чем на пять лет. Такой скачок не наблюдали с 2020 года.

Ранее руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала об уловках для россиян с кредитами. Она считает, что экономическая нагрузка граждан, обладающих соотношением долга к доходу выше 50-80%, продолжает повышаться, что увеличивает вероятность просрочек по срокам выплат.

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В ноябре российские банки уменьшили средний срок выплаты потребительского кредита до 26 месяцев на фоне высоких ставок. Об этом рассказали в кредитном агентстве «Скоринг бюро». «В ноябре 2024 года средний срок потребительского кредита в России сократился до 26 месяцев (два года и два месяца). Это минимальное значение с весны 2022 года», — передает данные «Скоринг бюро» РБК. Отмечается, что еще в июне долг банку разрешали отдавать в течение 72 месяцев. Тенденция сокращения среднего срока кредита, выдаваемого наличными, продолжается с лета текущего года. В июне долг можно было выплачивать в течение 72 месяцев, сейчас срок сократился почти в три раза. При этом в сфере ипотечного кредитования время на возврат заемных средств только увеличивается. В ноябре показатель впервые составил почти 30 лет — 330 месяцев. В течение месяца значение выросло более чем на пять лет. Такой скачок не наблюдали с 2020 года. Ранее руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала об уловках для россиян с кредитами. Она считает, что экономическая нагрузка граждан, обладающих соотношением долга к доходу выше 50-80%, продолжает повышаться, что увеличивает вероятность просрочек по срокам выплат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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