Главой Красновишерского округа в Пермском крае станет прокурор

Возглавить Красновишерский округ в Пермском крае может Анна Мельчарик, которая сейчас занимает пост заместителя прокурора Соликамского округа. Действующий глава Красновишерска Евгений Верещагин на новый конкурс не идет из-за претензий краевых властей, говорят источники.
«Верещагин покидает пост не по собственной инициативе, а из-за вопросов к работе администрации. По другой версии, он ушел сам, якобы устав терпеть постоянные претензии краевой власти», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники. Один из собеседников издания уверен, что на 99,9% главой округа станет Анна Мельчарик, чья кандидатура якобы согласована на уровне региональных властей.
Как ранее рассказывало URA.RU, в ноябре жители Красновишерска много дней оставались без отопления и горячей воды. Причиной стала неисправная работа котельных. После этого к проблеме подключилась прокуратура. Ситуацию также отправили контролировать министра ЖКХ и благоустройства края Артема Балахнина.
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