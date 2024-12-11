11 декабря 2024

Главой Красновишерского округа в Пермском крае станет прокурор

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Верещагин сдает полномочия
Евгений Верещагин сдает полномочия Фото:

Возглавить Красновишерский округ в Пермском крае может Анна Мельчарик, которая сейчас занимает пост заместителя прокурора Соликамского округа. Действующий глава Красновишерска Евгений Верещагин на новый конкурс не идет из-за претензий краевых властей, говорят источники.

«Верещагин покидает пост не по собственной инициативе, а из-за вопросов к работе администрации. По другой версии, он ушел сам, якобы устав терпеть постоянные претензии краевой власти», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники. Один из собеседников издания уверен, что на 99,9% главой округа станет Анна Мельчарик, чья кандидатура якобы согласована на уровне региональных властей.

Как ранее рассказывало URA.RU, в ноябре жители Красновишерска много дней оставались без отопления и горячей воды. Причиной стала неисправная работа котельных. После этого к проблеме подключилась прокуратура. Ситуацию также отправили контролировать министра ЖКХ и благоустройства края Артема Балахнина.

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Возглавить Красновишерский округ в Пермском крае может Анна Мельчарик, которая сейчас занимает пост заместителя прокурора Соликамского округа. Действующий глава Красновишерска Евгений Верещагин на новый конкурс не идет из-за претензий краевых властей, говорят источники. «Верещагин покидает пост не по собственной инициативе, а из-за вопросов к работе администрации. По другой версии, он ушел сам, якобы устав терпеть постоянные претензии краевой власти», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники. Один из собеседников издания уверен, что на 99,9% главой округа станет Анна Мельчарик, чья кандидатура якобы согласована на уровне региональных властей. Как ранее рассказывало URA.RU, в ноябре жители Красновишерска много дней оставались без отопления и горячей воды. Причиной стала неисправная работа котельных. После этого к проблеме подключилась прокуратура. Ситуацию также отправили контролировать министра ЖКХ и благоустройства края Артема Балахнина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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