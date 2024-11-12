Пермский министр ЖКХ второй раз за неделю уехал на север из-за коммунальной аварии

Ситуацию с подачей тепла котельными в городе Красновишерске Пермского края проконтролирует министр ЖКХ и благоустройства края Артем Балахнин. Об этом говорится в telegram-канале минЖКЖ Прикамья.
«Для координации работы на территории Красновишерского округа работает министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артем Балахнин», — сообщает пресс-служба ведомства. Также власти уточняют, что сейчас «все котельные города работают штатно», температурный режим в городском жилом фонде восстановлен.
URA.RU писало, что Красновишерск остался без тепла и горячей воды из-за двух неработающих котельных. После этого к ситуации подключилась прокуратура. Сейчас, по информации минЖКХ Пермского края, ремонт одной из котельных выполнен полностью. В среду, 13 ноября, будет запущено оборудование во второй котельной. На минувшей неделе Балахнин находился в Березниках, который после аварии на электросетях остался без воды.
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