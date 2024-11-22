Жители пермского города вновь остались без тепла

В Красновишерске (Пермский край) случилась очередная коммунальная авария. В пятницу, 22 ноября, инцидент произошел при замене участка теплопровода.
«Сегодня в доме №18 по ул. Карла Маркса проходила плановая замена участка подающего в дом теплопровода. При запуске системы произошел порыв на обратном теплопроводе. Сейчас под отграничением теплоносителя находятся восемь 8-квартирных домов», — сообщил глава Красновишерского округа Евгения Верещагин на своей странице «Вконтакте».
Чиновник уточнил, что аварийная бригада подготавливает необходимые материалы, чтобы приступить к устранению дефекта. Работы будут продолжены до полного устранения порыва.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что жители Красновишерска неделю сидят без тепла и горячей воды. Причиной стала неисправная работа котельных. После этого к ситуации подключилась прокуратура. Ситуацию с подачей тепла котельными в городе Красновишерске Пермского края отправили контролировать министра ЖКХ и благоустройства края Артема Балахнина.
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