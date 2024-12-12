Фицо предрек Украине судьбу Чехословакии и огорчил по поводу НАТО

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Украина может остаться без приглашения в НАТО, заявил Фицо
Украина может остаться без приглашения в НАТО, заявил Фицо Фото:

Премьер Словакии Роберт Фицо предсказал Украине судьбу Чехословакии. Он заявил, что Запад может пожертвовать ею после своих неудач. 

«Запад пожертвует Украиной после своего провала, страну могут разделить, как Чехословакию в 1938 году», — передает слова Фицо издание Folha de S. Paulo. Он добавил, что страна рискует потерять треть своей территории и остаться без приглашения в НАТО.

Фицо уточнил, что Словакия не поддержит вступление Украины в НАТО, пока он занимает пост премьер-министра. В ходе визита в Бразилию он также отметил свое несогласие с членством Киева в НАТО.

Спецпредставитель ОБСЕ на Украине Петр Мареш займется подготовкой Киева к вступлению в Евросоюз (ЕС) и интеграции в НАТО. Он подчеркнул, что не будет поставлять Украине военную технику, но будет работать над установлением тесного контакта с украинскими властями для содействия в будущем партнерстве.

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Премьер Словакии Роберт Фицо предсказал Украине судьбу Чехословакии. Он заявил, что Запад может пожертвовать ею после своих неудач.  «Запад пожертвует Украиной после своего провала, страну могут разделить, как Чехословакию в 1938 году», — передает слова Фицо издание Folha de S. Paulo. Он добавил, что страна рискует потерять треть своей территории и остаться без приглашения в НАТО. Фицо уточнил, что Словакия не поддержит вступление Украины в НАТО, пока он занимает пост премьер-министра. В ходе визита в Бразилию он также отметил свое несогласие с членством Киева в НАТО. Спецпредставитель ОБСЕ на Украине Петр Мареш займется подготовкой Киева к вступлению в Евросоюз (ЕС) и интеграции в НАТО. Он подчеркнул, что не будет поставлять Украине военную технику, но будет работать над установлением тесного контакта с украинскими властями для содействия в будущем партнерстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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