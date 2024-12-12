Премьер Словакии Роберт Фицо предсказал Украине судьбу Чехословакии. Он заявил, что Запад может пожертвовать ею после своих неудач.
«Запад пожертвует Украиной после своего провала, страну могут разделить, как Чехословакию в 1938 году», — передает слова Фицо издание Folha de S. Paulo. Он добавил, что страна рискует потерять треть своей территории и остаться без приглашения в НАТО.
Фицо уточнил, что Словакия не поддержит вступление Украины в НАТО, пока он занимает пост премьер-министра. В ходе визита в Бразилию он также отметил свое несогласие с членством Киева в НАТО.
Спецпредставитель ОБСЕ на Украине Петр Мареш займется подготовкой Киева к вступлению в Евросоюз (ЕС) и интеграции в НАТО. Он подчеркнул, что не будет поставлять Украине военную технику, но будет работать над установлением тесного контакта с украинскими властями для содействия в будущем партнерстве.
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