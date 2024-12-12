Шольц снова захотел поговорить с Путиным

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц вновь хочет созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Предыдущий разговор состоялся 2 декабря.
«Это должно быть сделано, и я сделаю это снова. Но не стоит питать иллюзий по этому поводу», — сказал Шольц, прокомментировав предстоящий разговор. Его слова передает Еженедельная газета Die Zeit.
Ранее Шольц, находясь в Киеве, уже обращался к Путину по своей инициативе. В своем послании он отмечал, что в будущем так же стоит ожидать долгосрочную поддержку Украины от Германии.
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