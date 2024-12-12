Шольц снова захотел поговорить с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. stock, Олаф Шольц, канцлер, stock
Олаф Шольц вновь хочет созвониться с Владимиром Путиным Фото:

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц вновь хочет созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Предыдущий разговор состоялся 2 декабря.

«Это должно быть сделано, и я сделаю это снова. Но не стоит питать иллюзий по этому поводу», — сказал Шольц, прокомментировав предстоящий разговор. Его слова передает Еженедельная газета Die Zeit.

Ранее Шольц, находясь в Киеве, уже обращался к Путину по своей инициативе. В своем послании он отмечал, что в будущем так же стоит ожидать долгосрочную поддержку Украины от Германии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц вновь хочет созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Предыдущий разговор состоялся 2 декабря. «Это должно быть сделано, и я сделаю это снова. Но не стоит питать иллюзий по этому поводу», — сказал Шольц, прокомментировав предстоящий разговор. Его слова передает Еженедельная газета Die Zeit. Ранее Шольц, находясь в Киеве, уже обращался к Путину по своей инициативе. В своем послании он отмечал, что в будущем так же стоит ожидать долгосрочную поддержку Украины от Германии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...