В мире Шольц снова захотел поговорить с Путиным 12 декабря 2024 в 11:26 Размер текста - 17 + Олаф Шольц вновь хочет созвониться с Владимиром Путиным Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц вновь хочет созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Предыдущий разговор состоялся 2 декабря. «Это должно быть сделано, и я сделаю это снова. Но не стоит питать иллюзий по этому поводу», — сказал Шольц, прокомментировав предстоящий разговор. Его слова передает Еженедельная газета Die Zeit. Ранее Шольц, находясь в Киеве, уже обращался к Путину по своей инициативе. В своем послании он отмечал, что в будущем так же стоит ожидать долгосрочную поддержку Украины от Германии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц вновь хочет созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Предыдущий разговор состоялся 2 декабря. «Это должно быть сделано, и я сделаю это снова. Но не стоит питать иллюзий по этому поводу», — сказал Шольц, прокомментировав предстоящий разговор. Его слова передает Еженедельная газета Die Zeit. Ранее Шольц, находясь в Киеве, уже обращался к Путину по своей инициативе. В своем послании он отмечал, что в будущем так же стоит ожидать долгосрочную поддержку Украины от Германии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям