У поставщика из Екатеринбурга обнаружили поддельное масло

12 декабря 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Проверку проводили специалисты Россельхознадзора (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сотрудники Россельхознадзора выявили масло сомнительного производства у поставщика из Екатеринбурга. Специалисты аннулировали девять деклараций на продукцию, рассказали в пресс-службе ведомства. «При анализе документов продукции Мухамадеева М.Ф. выявили в девяти декларациях о соответствии на «Масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское», «Традиционное», «Домашнее», «Башкирское», «Белорусское благополучие», «Масло сладко-сливочное с вкусовыми компонентами», «Масло топленое», что испытания образцов животноводческой продукции проводились в неаккредитованной лаборатории», — следует из сообщения. Проверку проводили в ноябре 2024-го. Заключения лаборатории посчитали сомнительными, так как они не соответствуют стандарту. Отмечается, что поставщика уже ловили на подделке продукции, что стало поводом для более тщательной проверки. Ранее в магазины Свердловской области попало 50 тонн фальсифицированного сливочного масла. В его изготовлении приняли участие сразу несколько предпринимателей, которые разбавили в два раза молоко растительными жирами и водой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники Россельхознадзора выявили масло сомнительного производства у поставщика из Екатеринбурга. Специалисты аннулировали девять деклараций на продукцию, рассказали в пресс-службе ведомства. «При анализе документов продукции Мухамадеева М.Ф. выявили в девяти декларациях о соответствии на «Масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское», «Традиционное», «Домашнее», «Башкирское», «Белорусское благополучие», «Масло сладко-сливочное с вкусовыми компонентами», «Масло топленое», что испытания образцов животноводческой продукции проводились в неаккредитованной лаборатории», — следует из сообщения. Проверку проводили в ноябре 2024-го. Заключения лаборатории посчитали сомнительными, так как они не соответствуют стандарту. Отмечается, что поставщика уже ловили на подделке продукции, что стало поводом для более тщательной проверки. Ранее в магазины Свердловской области попало 50 тонн фальсифицированного сливочного масла. В его изготовлении приняли участие сразу несколько предпринимателей, которые разбавили в два раза молоко растительными жирами и водой.