11 декабря 2024

У поставщика из Екатеринбурга обнаружили поддельное масло

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«Сургутский хлебозавод» перед Пасхой. Сургут , масло сливочное
Проверку проводили специалисты Россельхознадзора (архивное фото) Фото:

Сотрудники Россельхознадзора выявили масло сомнительного производства у поставщика из Екатеринбурга. Специалисты аннулировали девять деклараций на продукцию, рассказали в пресс-службе ведомства.

«При анализе документов продукции Мухамадеева М.Ф. выявили в девяти декларациях о соответствии на «Масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское», «Традиционное», «Домашнее», «Башкирское», «Белорусское благополучие», «Масло сладко-сливочное с вкусовыми компонентами», «Масло топленое», что испытания образцов животноводческой продукции проводились в неаккредитованной лаборатории», — следует из сообщения. Проверку проводили в ноябре 2024-го.

Заключения лаборатории посчитали сомнительными, так как они не соответствуют стандарту. Отмечается, что поставщика уже ловили на подделке продукции, что стало поводом для более тщательной проверки.

Ранее в магазины Свердловской области попало 50 тонн фальсифицированного сливочного масла. В его изготовлении приняли участие сразу несколько предпринимателей, которые разбавили в два раза молоко растительными жирами и водой.

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Сотрудники Россельхознадзора выявили масло сомнительного производства у поставщика из Екатеринбурга. Специалисты аннулировали девять деклараций на продукцию, рассказали в пресс-службе ведомства. «При анализе документов продукции Мухамадеева М.Ф. выявили в девяти декларациях о соответствии на «Масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское», «Традиционное», «Домашнее», «Башкирское», «Белорусское благополучие», «Масло сладко-сливочное с вкусовыми компонентами», «Масло топленое», что испытания образцов животноводческой продукции проводились в неаккредитованной лаборатории», — следует из сообщения. Проверку проводили в ноябре 2024-го. Заключения лаборатории посчитали сомнительными, так как они не соответствуют стандарту. Отмечается, что поставщика уже ловили на подделке продукции, что стало поводом для более тщательной проверки. Ранее в магазины Свердловской области попало 50 тонн фальсифицированного сливочного масла. В его изготовлении приняли участие сразу несколько предпринимателей, которые разбавили в два раза молоко растительными жирами и водой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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