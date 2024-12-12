Украинские военные отказались от наступления и сдались в плен под Благодатным

Солдаты ВСУ выжили, решив сдаться в плен
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинская бригада сдалась в плен ВС РФ, отказавшись от наступления под Благодатным (Времевский выступ). Об этом сообщает ТАСС.
Пленные заявили, что командование поставило им задачу зайти на окраину населенного пункта. Однако они отказались этого делать. «Мы сразу сдались, остальные уничтожены», — поделились военные. В итоге погибло 28 человек. Речь идет про две бригады: 110-я и 48-й инженерная. Сдалась в плен первая.
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