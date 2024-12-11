11 декабря 2024

Четыре трамвая изменят маршруты в Челябинске

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Октябрь в городе. Челябинск, рельсы, трамвайные пути, улица цвиллинга, благоустройство, трамвай, ремонт путей, новые рельсы
Трамваи поедут до Першино (архивное фото) Фото:

В Челябинске трамваи №3, №14, №19 и №20 временно изменят маршруты движения 12 декабря. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«Трамваи №3, №14, №19 и №20 временно изменят маршруты днем 12 декабря. Движение будет организовано до Першино», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Причиной изменения маршрутов стали ремонтные работы на переезде Черкасская — Шоссе Металлургов. Работы планируется завершить к 17:00.

Маршрут популярного автобуса изменится в Челябинске с 13 декабря. Автобус №24 не будет следовать до сада «Мичуринец», зато поедет в новый жилой комплекс «Ньютон».

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В Челябинске трамваи №3, №14, №19 и №20 временно изменят маршруты движения 12 декабря. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. «Трамваи №3, №14, №19 и №20 временно изменят маршруты днем 12 декабря. Движение будет организовано до Першино», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Причиной изменения маршрутов стали ремонтные работы на переезде Черкасская — Шоссе Металлургов. Работы планируется завершить к 17:00. Маршрут популярного автобуса изменится в Челябинске с 13 декабря. Автобус №24 не будет следовать до сада «Мичуринец», зато поедет в новый жилой комплекс «Ньютон».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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