Четыре трамвая изменят маршруты в Челябинске

В Челябинске трамваи №3, №14, №19 и №20 временно изменят маршруты движения 12 декабря. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
«Трамваи №3, №14, №19 и №20 временно изменят маршруты днем 12 декабря. Движение будет организовано до Першино», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Причиной изменения маршрутов стали ремонтные работы на переезде Черкасская — Шоссе Металлургов. Работы планируется завершить к 17:00.
Маршрут популярного автобуса изменится в Челябинске с 13 декабря. Автобус №24 не будет следовать до сада «Мичуринец», зато поедет в новый жилой комплекс «Ньютон».
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