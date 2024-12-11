В районе ХМАО запустили новый маршрут автобуса по зимнику

В Нижневартовском районе ХМАО запущен маршрут автобуса из Нижневартовска в деревню Соснина. Транспорт будет ходить по обустроенной зимней дороге, сообщила пресс-служба мэрии муниципалитета.
«На территории Нижневартовского района введен в эксплуатацию автозимник „Кустовая площадка №5 АО ‚Томскнефть‘ ВНК (граница Томской области) — д. Соснина“. В связи с открытием автозимника движение автобусного маршрута Нижневартовск — Пасол — Соснина будет полноценно осуществляться с заездом в деревню Соснина», — указано в публикации на официальном сайте администрации района.
Ранее URA.RU сообщало, что зимние автомобильные дороги в ХМАО откроются до конца декабря. Дорожные службы уже приступили к их обустройству.
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