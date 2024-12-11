11 декабря 2024

В Тюмени подскочили цены на детское питание

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на пюре выросли на 10%
Цены на пюре выросли на 10% Фото:

В Тюменской области за год выросли цены на детское питание — сильнее всего подорожало фруктовое и овощное пюре. Об этом рассказал основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

«Значительнее всего подорожало фруктовое и овощное пюре (+10,3%). Следом идут творожки (+8,1%), молочные смеси (+7,7%) и детские каши (+4,3%)», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на слова экономиста.

Как ранее писало URA.RU, за год цены также выросли на сливочное масло, молоко и хлеб. Однако за это время упали цены на яйца, овощи и макароны.

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В Тюменской области за год выросли цены на детское питание — сильнее всего подорожало фруктовое и овощное пюре. Об этом рассказал основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин. «Значительнее всего подорожало фруктовое и овощное пюре (+10,3%). Следом идут творожки (+8,1%), молочные смеси (+7,7%) и детские каши (+4,3%)», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на слова экономиста. Как ранее писало URA.RU, за год цены также выросли на сливочное масло, молоко и хлеб. Однако за это время упали цены на яйца, овощи и макароны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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