В Тюмени подскочили цены на детское питание

В Тюменской области за год выросли цены на детское питание — сильнее всего подорожало фруктовое и овощное пюре. Об этом рассказал основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.
«Значительнее всего подорожало фруктовое и овощное пюре (+10,3%). Следом идут творожки (+8,1%), молочные смеси (+7,7%) и детские каши (+4,3%)», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на слова экономиста.
Как ранее писало URA.RU, за год цены также выросли на сливочное масло, молоко и хлеб. Однако за это время упали цены на яйца, овощи и макароны.
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