Тюменец сбежал от следствия и «залег на дно» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали тюменца из федерального розыска
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Судебное Алешкин Шевелев Курган, заключенные, решетка, наручники
Парень подозревался в разбое, совершенном в Тюмени Фото:

В Екатеринбурге задержали жителя Тюмени, который сбежал от следствия. Подробности URA.RU рассказал источник.

«24-летний парень проходил подозреваемым в Тюмени по делу о разбое. Однако 9 декабря он от органов скрылся, и был объявлен в федеральный розыск», — объяснил собеседник агентства.

Найти его удалось удалось спустя три дня уже в Екатеринбурге. Сейчас беглец в СИЗО и скоро будет этапирован в Тюмень.

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В Екатеринбурге задержали жителя Тюмени, который сбежал от следствия. Подробности URA.RU рассказал источник. «24-летний парень проходил подозреваемым в Тюмени по делу о разбое. Однако 9 декабря он от органов скрылся, и был объявлен в федеральный розыск», — объяснил собеседник агентства. Найти его удалось удалось спустя три дня уже в Екатеринбурге. Сейчас беглец в СИЗО и скоро будет этапирован в Тюмень.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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