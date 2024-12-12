Тюменец сбежал от следствия и «залег на дно» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали тюменца из федерального розыска

12 декабря 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Парень подозревался в разбое, совершенном в Тюмени Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Екатеринбурге задержали жителя Тюмени, который сбежал от следствия. Подробности URA.RU рассказал источник. «24-летний парень проходил подозреваемым в Тюмени по делу о разбое. Однако 9 декабря он от органов скрылся, и был объявлен в федеральный розыск», — объяснил собеседник агентства. Найти его удалось удалось спустя три дня уже в Екатеринбурге. Сейчас беглец в СИЗО и скоро будет этапирован в Тюмень. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге задержали жителя Тюмени, который сбежал от следствия. Подробности URA.RU рассказал источник. «24-летний парень проходил подозреваемым в Тюмени по делу о разбое. Однако 9 декабря он от органов скрылся, и был объявлен в федеральный розыск», — объяснил собеседник агентства. Найти его удалось удалось спустя три дня уже в Екатеринбурге. Сейчас беглец в СИЗО и скоро будет этапирован в Тюмень.