11 декабря 2024

В Перми выселили мигрантов из здания детсада после критики Бастрыкина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мигрантов заселили в здание бывшего детсада в пермском микрорайоне Крым, приспособив его под хостел
Мигрантов заселили в здание бывшего детсада в пермском микрорайоне Крым, приспособив его под хостел Фото:

В Перми начали выселять мигрантов из здания, где ранее располагался детский сад №261. Видео с URA.RU поделились жители микрорайона Крым, где расположен хостел для мигрантов. На кадрах видно, как мужчины садятся в подъехавший к зданию хостела автобус.

«Спасибо Александру Ивановичу Бастрыкину за первые результаты», — поблагодарили в видеоролике пермяки главу СКР. В пресс-службе СУ СК по Прикамью указанную информацию оставили без комментариев.

URA.RU писало, что Бастрыкин пообщался с жителями пермского микрорайона Крым и поселка Майского, которые пожаловались ему на ситуацию с мигрантами. Они рассказали, что местные власти не реагируют на их обращения, а следственные органы СК отказывают в возбуждении уголовного дела. После этого глава Следкома подверг работу пермских коллег резкой критике. Он поручил незамедлительно возбудить уголовное дело и закрыть здания, приспособленные под размещение иностранных граждан.

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В Перми начали выселять мигрантов из здания, где ранее располагался детский сад №261. Видео с URA.RU поделились жители микрорайона Крым, где расположен хостел для мигрантов. На кадрах видно, как мужчины садятся в подъехавший к зданию хостела автобус. «Спасибо Александру Ивановичу Бастрыкину за первые результаты», — поблагодарили в видеоролике пермяки главу СКР. В пресс-службе СУ СК по Прикамью указанную информацию оставили без комментариев. URA.RU писало, что Бастрыкин пообщался с жителями пермского микрорайона Крым и поселка Майского, которые пожаловались ему на ситуацию с мигрантами. Они рассказали, что местные власти не реагируют на их обращения, а следственные органы СК отказывают в возбуждении уголовного дела. После этого глава Следкома подверг работу пермских коллег резкой критике. Он поручил незамедлительно возбудить уголовное дело и закрыть здания, приспособленные под размещение иностранных граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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