В Перми начали выселять мигрантов из здания, где ранее располагался детский сад №261. Видео с URA.RU поделились жители микрорайона Крым, где расположен хостел для мигрантов. На кадрах видно, как мужчины садятся в подъехавший к зданию хостела автобус.
«Спасибо Александру Ивановичу Бастрыкину за первые результаты», — поблагодарили в видеоролике пермяки главу СКР. В пресс-службе СУ СК по Прикамью указанную информацию оставили без комментариев.
URA.RU писало, что Бастрыкин пообщался с жителями пермского микрорайона Крым и поселка Майского, которые пожаловались ему на ситуацию с мигрантами. Они рассказали, что местные власти не реагируют на их обращения, а следственные органы СК отказывают в возбуждении уголовного дела. После этого глава Следкома подверг работу пермских коллег резкой критике. Он поручил незамедлительно возбудить уголовное дело и закрыть здания, приспособленные под размещение иностранных граждан.
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