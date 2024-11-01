01 ноября 2024

В Перми мигранты начали заселяться в детский сад возле школы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям говорили, что детский сад закрыт на ремонт
Жителям говорили, что детский сад закрыт на ремонт Фото:

В здание бывшего пермского детского сада №261 в микрорайоне Крым начали въезжать трудовые мигранты. Местные жители напуганы этим, так как рядом находится школа №63. Видео с заселением иностранцев пермяки опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь новости».

«А вот и заселение мигрантов в наш садик в микрорайоне Крым, который, как нам говорили, закрывают на капитальный ремонт. Школа 63 рядом», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало, что пермяки обеспокоены проживанием мигрантов в этом детском саду. Жители переживают за безопасность своих детей. Ситуацию взял на контроль глава следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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В здание бывшего пермского детского сада №261 в микрорайоне Крым начали въезжать трудовые мигранты. Местные жители напуганы этим, так как рядом находится школа №63. Видео с заселением иностранцев пермяки опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь новости». «А вот и заселение мигрантов в наш садик в микрорайоне Крым, который, как нам говорили, закрывают на капитальный ремонт. Школа 63 рядом», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что пермяки обеспокоены проживанием мигрантов в этом детском саду. Жители переживают за безопасность своих детей. Ситуацию взял на контроль глава следственного комитета России Александр Бастрыкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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