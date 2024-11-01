В здание бывшего пермского детского сада №261 в микрорайоне Крым начали въезжать трудовые мигранты. Местные жители напуганы этим, так как рядом находится школа №63. Видео с заселением иностранцев пермяки опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь новости».
«А вот и заселение мигрантов в наш садик в микрорайоне Крым, который, как нам говорили, закрывают на капитальный ремонт. Школа 63 рядом», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU рассказало, что пермяки обеспокоены проживанием мигрантов в этом детском саду. Жители переживают за безопасность своих детей. Ситуацию взял на контроль глава следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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