Как свердловчанам встретить Новый год и не болеть похмельем: шесть советов нарколога

Врач Поддубный советует уральцам выпить алкоголя за час до новогоднего застолья

23 декабря 2024 в 09:32 Размер текста - 17 +

Шесть простых советов помогут радоваться празднику и быть в хорошей форме Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Чтобы в праздничные дни не мучаться похмельем, необходимо соблюсти шесть несложных правил. Каких именно, URA.RU рассказал Антон Поддубный, главный нарколог УрФО, главврач областной наркологической больницы. «Самое главное — объем выпитого, количество этанола, которое попадает в организм. Чем меньше его попадает, тем меньше токсических последствий от него. Чем меньше выпьешь вечером, тем лучше будет с утра. Это самое главное», — подчеркнул врач. Он добавил, что у каждого своя степень толерантности к алкоголю, и посоветовал учитывать комплекцию тела и прошлый опыт — как часто бывала алкогольная интоксикация. Второй совет доктора — не пренебрегать хорошей закуской, которая скрадывает градус спиртного. «Не зря русское застолье подразумевает большое количество жирной пищи, так медленнее всасывался этанол. Если он сразу всосется, то получится токсический эффект. Поэтому хорошая закуска приветствуется», — продолжил нарколог. Новость по теме Алкоголики Екатеринбурга бронируют места у наркологов на январские каникулы В-третьих, он порекомендовал во время застолья пить как можно больше обычной чистой воды. По его словам, это очень хороший и действенный метод не получить интоксикацию. «Чем больше человек выпьет воды, тем больше организм скажет ему с утра спасибо», — сказал Поддубный. Четвертый совет может показаться неожиданным: за час-полтора до начала празднества выпить небольшое количество алкогольного напитка — например, полбокала вина. «Это запустит процессы выработки ферментов, которые расщепляют алкоголь. Непосредственно во время застолья эта хитрость поможет быть готовым к токсической дозе алкоголя», — объяснил нарколог. В-пятых, он посоветовал каждому задать себе вопрос: для чего он пьет? Чтобы почувствовать радость праздника или просто напиться и получить похмелье? И действовать в зависимости от этого. В-шестых, если все же случилось похмелье, то можно обратиться за медицинской помощью. «Абстинентный синдром бывает тяжелым, тогда требуется лечение именно в условиях стационара. Поэтому можно вызвать скорую, и пациента доставят в наркологическую клинику. Пусть даже 1 января — мы работаем всегда», — добавил доктор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы в праздничные дни не мучаться похмельем, необходимо соблюсти шесть несложных правил. Каких именно, URA.RU рассказал Антон Поддубный, главный нарколог УрФО, главврач областной наркологической больницы. «Самое главное — объем выпитого, количество этанола, которое попадает в организм. Чем меньше его попадает, тем меньше токсических последствий от него. Чем меньше выпьешь вечером, тем лучше будет с утра. Это самое главное», — подчеркнул врач. Он добавил, что у каждого своя степень толерантности к алкоголю, и посоветовал учитывать комплекцию тела и прошлый опыт — как часто бывала алкогольная интоксикация. Второй совет доктора — не пренебрегать хорошей закуской, которая скрадывает градус спиртного. «Не зря русское застолье подразумевает большое количество жирной пищи, так медленнее всасывался этанол. Если он сразу всосется, то получится токсический эффект. Поэтому хорошая закуска приветствуется», — продолжил нарколог. В-третьих, он порекомендовал во время застолья пить как можно больше обычной чистой воды. По его словам, это очень хороший и действенный метод не получить интоксикацию. «Чем больше человек выпьет воды, тем больше организм скажет ему с утра спасибо», — сказал Поддубный. Четвертый совет может показаться неожиданным: за час-полтора до начала празднества выпить небольшое количество алкогольного напитка — например, полбокала вина. «Это запустит процессы выработки ферментов, которые расщепляют алкоголь. Непосредственно во время застолья эта хитрость поможет быть готовым к токсической дозе алкоголя», — объяснил нарколог. В-пятых, он посоветовал каждому задать себе вопрос: для чего он пьет? Чтобы почувствовать радость праздника или просто напиться и получить похмелье? И действовать в зависимости от этого. В-шестых, если все же случилось похмелье, то можно обратиться за медицинской помощью. «Абстинентный синдром бывает тяжелым, тогда требуется лечение именно в условиях стационара. Поэтому можно вызвать скорую, и пациента доставят в наркологическую клинику. Пусть даже 1 января — мы работаем всегда», — добавил доктор.