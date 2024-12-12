Алкоголики Екатеринбурга бронируют места у наркологов на январские каникулы

Перед Новым годом на услуги наркологов в Екатеринбурге возник ажиотажный спрос

12 декабря 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Некоторые граждане боятся сорваться в новогодние каникулы и заранее просят врачей о помощи Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жители Екатеринбурга в преддверии Нового года стали бронировать на январские каникулы места у наркологов. Об этом URA.RU рассказал главврач Свердловской областной наркологической больницы Антон Поддубный. «Есть осознанные пациенты, которые критически относятся к своему состоянию, здоровью, они заблаговременно — подчеркиваю, заблаговременно — стараются записаться в больницу. Бронируют места в отделении, допустим, на 4—5 января, чтобы к концу праздников уже быть работоспособными», — сказал нарколог. Он подчеркнул, что речь идет о пациентах, которые имеют проблемы с алкоголем, понимают эту проблему и то, что решить ее могут лишь с помощью врача. «Они допускают, что в праздники могут сорваться, боятся, что не смогут остановиться, и заранее договариваются со своим лечащим врачом о том, что он приедет лечить. И в праздники они встречаются, лечатся, и к концу каникул человек уже чувствует себя хорошо и с новыми силами идет на работу», — объяснил доктор. По его словам, запись начинается уже в декабре, а наибольшее количество запросов на бронь приходится на 20-е числа месяца. Ранее коллега Поддубного, главврач тюменского Областного наркологического диспансера Оксана Конищева, рассказывала, кому лучше воздержаться от спиртного на Новый год. Это дети и подростки, пациенты с хроническими болезнями, психически нездоровые люди и граждане, страдающие алкоголизмом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Екатеринбурга в преддверии Нового года стали бронировать на январские каникулы места у наркологов. Об этом URA.RU рассказал главврач Свердловской областной наркологической больницы Антон Поддубный. «Есть осознанные пациенты, которые критически относятся к своему состоянию, здоровью, они заблаговременно — подчеркиваю, заблаговременно — стараются записаться в больницу. Бронируют места в отделении, допустим, на 4—5 января, чтобы к концу праздников уже быть работоспособными», — сказал нарколог. Он подчеркнул, что речь идет о пациентах, которые имеют проблемы с алкоголем, понимают эту проблему и то, что решить ее могут лишь с помощью врача. «Они допускают, что в праздники могут сорваться, боятся, что не смогут остановиться, и заранее договариваются со своим лечащим врачом о том, что он приедет лечить. И в праздники они встречаются, лечатся, и к концу каникул человек уже чувствует себя хорошо и с новыми силами идет на работу», — объяснил доктор. По его словам, запись начинается уже в декабре, а наибольшее количество запросов на бронь приходится на 20-е числа месяца. Ранее коллега Поддубного, главврач тюменского Областного наркологического диспансера Оксана Конищева, рассказывала, кому лучше воздержаться от спиртного на Новый год. Это дети и подростки, пациенты с хроническими болезнями, психически нездоровые люди и граждане, страдающие алкоголизмом.