Алкоголики Екатеринбурга бронируют места у наркологов на январские каникулы

Перед Новым годом на услуги наркологов в Екатеринбурге возник ажиотажный спрос
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, бокалы, новый год
Некоторые граждане боятся сорваться в новогодние каникулы и заранее просят врачей о помощи Фото:

Жители Екатеринбурга в преддверии Нового года стали бронировать на январские каникулы места у наркологов. Об этом URA.RU рассказал главврач Свердловской областной наркологической больницы Антон Поддубный.

«Есть осознанные пациенты, которые критически относятся к своему состоянию, здоровью, они заблаговременно — подчеркиваю, заблаговременно — стараются записаться в больницу. Бронируют места в отделении, допустим, на 4—5 января, чтобы к концу праздников уже быть работоспособными», — сказал нарколог.

Он подчеркнул, что речь идет о пациентах, которые имеют проблемы с алкоголем, понимают эту проблему и то, что решить ее могут лишь с помощью врача. «Они допускают, что в праздники могут сорваться, боятся, что не смогут остановиться, и заранее договариваются со своим лечащим врачом о том, что он приедет лечить. И в праздники они встречаются, лечатся, и к концу каникул человек уже чувствует себя хорошо и с новыми силами идет на работу», — объяснил доктор.

По его словам, запись начинается уже в декабре, а наибольшее количество запросов на бронь приходится на 20-е числа месяца. Ранее коллега Поддубного, главврач тюменского Областного наркологического диспансера Оксана Конищева, рассказывала, кому лучше воздержаться от спиртного на Новый год. Это дети и подростки, пациенты с хроническими болезнями, психически нездоровые люди и граждане, страдающие алкоголизмом.

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Жители Екатеринбурга в преддверии Нового года стали бронировать на январские каникулы места у наркологов. Об этом URA.RU рассказал главврач Свердловской областной наркологической больницы Антон Поддубный. «Есть осознанные пациенты, которые критически относятся к своему состоянию, здоровью, они заблаговременно — подчеркиваю, заблаговременно — стараются записаться в больницу. Бронируют места в отделении, допустим, на 4—5 января, чтобы к концу праздников уже быть работоспособными», — сказал нарколог. Он подчеркнул, что речь идет о пациентах, которые имеют проблемы с алкоголем, понимают эту проблему и то, что решить ее могут лишь с помощью врача. «Они допускают, что в праздники могут сорваться, боятся, что не смогут остановиться, и заранее договариваются со своим лечащим врачом о том, что он приедет лечить. И в праздники они встречаются, лечатся, и к концу каникул человек уже чувствует себя хорошо и с новыми силами идет на работу», — объяснил доктор. По его словам, запись начинается уже в декабре, а наибольшее количество запросов на бронь приходится на 20-е числа месяца. Ранее коллега Поддубного, главврач тюменского Областного наркологического диспансера Оксана Конищева, рассказывала, кому лучше воздержаться от спиртного на Новый год. Это дети и подростки, пациенты с хроническими болезнями, психически нездоровые люди и граждане, страдающие алкоголизмом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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