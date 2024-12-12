Почти на полмиллиарда увеличены расходы на программу экономразвития в Челябинске

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Поправки к проекту закон о бюджете Челябинской области были рассмотрены сегодня (архивное фото) Фото:

На 417 миллионов рублей увеличены расходы в бюджете Челябинской области на 2025 год на реализацию региональной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба законодательного собрания области.

«На реализацию региональной госпрограммы „Экономическое развитие и инновационная экономика“ расходы в областном бюджете на 2025 год увеличены на 417 миллионов рублей. Поправки к проекту закон о бюджете, которые поступили от губернатора и депутатов ко второму чтению, были рассмотрены сегодня», — сообщила 12 декабря пресс-служба заксобрания Челябинской области.

После увеличения расходов на госпрограмму, ее финансирование на следующий год составит один миллиард 400 миллионов рублей, рассказал Евгений Илле, председатель комитета по экономической политике и предпринимательству челябинского заксобрания. «В рамках этого изменения увеличиваются расходы на реализацию регионального проекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“», — пояснил Илле. Расходы увеличатся на 122 миллиона рублей, общий объем финансирования регионального проекта превысит 350 миллионов рублей.

Изменения коснулись сферы туризма в Челябинской области. Расходы на развитие этого направления увеличились на 280 миллионов рублей и пока составляют более 340 миллионов рублей на 2025 год. Цифра еще не итоговая — в Москве рассматривается ряд проектов от Челябинской области, которые участвуют в конкурсах.

«Депутаты комитета единогласно поддержали внесенные поправки. В целом мы видим, что тренд на положительное развитие экономики сохраняется», — добавил Илле.

Поправки, внесенные ранее губернатором Алексеем Текслером в проект бюджета Челябинской области на 2025—2027 годы, позволят увеличить финансирование семи госпрограммам в сферах строительства и ЖКХ. Об этом рассказал заместитель председателя заксобрания региона Андрей Шмитд.

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На 417 миллионов рублей увеличены расходы в бюджете Челябинской области на 2025 год на реализацию региональной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба законодательного собрания области. «На реализацию региональной госпрограммы „Экономическое развитие и инновационная экономика“ расходы в областном бюджете на 2025 год увеличены на 417 миллионов рублей. Поправки к проекту закон о бюджете, которые поступили от губернатора и депутатов ко второму чтению, были рассмотрены сегодня», — сообщила 12 декабря пресс-служба заксобрания Челябинской области. После увеличения расходов на госпрограмму, ее финансирование на следующий год составит один миллиард 400 миллионов рублей, рассказал Евгений Илле, председатель комитета по экономической политике и предпринимательству челябинского заксобрания. «В рамках этого изменения увеличиваются расходы на реализацию регионального проекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“», — пояснил Илле. Расходы увеличатся на 122 миллиона рублей, общий объем финансирования регионального проекта превысит 350 миллионов рублей. Изменения коснулись сферы туризма в Челябинской области. Расходы на развитие этого направления увеличились на 280 миллионов рублей и пока составляют более 340 миллионов рублей на 2025 год. Цифра еще не итоговая — в Москве рассматривается ряд проектов от Челябинской области, которые участвуют в конкурсах. «Депутаты комитета единогласно поддержали внесенные поправки. В целом мы видим, что тренд на положительное развитие экономики сохраняется», — добавил Илле. Поправки, внесенные ранее губернатором Алексеем Текслером в проект бюджета Челябинской области на 2025—2027 годы, позволят увеличить финансирование семи госпрограммам в сферах строительства и ЖКХ. Об этом рассказал заместитель председателя заксобрания региона Андрей Шмитд.
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